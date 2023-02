Бронетехника с хранения бельгийской компании OIP может добраться до Украины

Британская газета "The Guardian" опубликовала небезынтересный материал Pjotr Sauer "Belgian buyer of Europe’s spare tanks hopes they see action in Ukraine. OIP built up a huge private arsenal, banking on there one day being demand for the weapons again" ("Бельгийский покупатель списанных танков в Европе надеется, что они увидят боевые действия на Украине. OIP создала огромный частный арсенал, сделав ставку на то, что в один прекрасный день спрос на оружие снова возникнет") о значительном арсенале списанной боевой техники, находящемся на хранении у бельгийской компании OIP Land Systems (бывшая Sabiex International), часть которой теперь рассматривается для возможных поставок Украине.

Глава бельгийской компании OIP Land Systems Фредди Верслюйс на фоне находящихся в Турне (Бельгия) на хранении танков Leopard 1A5(BE), приобретенных после списания бельгийской армией (с) Pjotr Sauer / The Guardian

На окраине Турне, сонного средневекового городка в нежном, брейгелевском пейзаже франкоязычной части Бельгии, стоит непритязательный серый ангар, едва спрятанный за забором. Внутри стоят рядом за рядами танки Leopard 1 немецкого производства и другие тяжелые боевые машины - некоторые из тех образов вооружений, которые возглавляют список желаний украинских военных.

Ангар принадлежит бельгийской оборонной компании OIP и содержит один из крупнейших частных складов вооружения в Европе. "Многие из этих танков стоят здесь годами. Надеюсь, теперь пришло время, когда они, наконец, увидят какие-то боевые действия на Украине", - сказал глава OIP Фредди Верслюйс, осматривая ангар.

"Вот у нас 50 [танков] Leopard 1", - сказал он, показывая. - "У нас также есть 38 немецких танков [зенитных самоходных установок] Gepard, 112 австрийских легких танков SK-105 [Kürassier], 100 итальянских бронетранспортеров VCC2 и 70 M113".

В общей сложности его фирма имеет на складе около 500 бронированных машин, "вероятно, самый большой частный арсенал танков в Европе", по словам Верслюйса, имеющего большой опыт работы в военном секторе.

После прохождения военной службы Верслюйс девять лет проработал в бельгийской армии в подразделении, отвечавшем за контроль качества танков и боеприпасов. В 1989 году он присоединился к OIP, фирме, специализирующейся на оптическом оборудовании, где в конце концов основал OIP Land Systems, дочернюю компанию, которая скупала старую военную технику, рассчитывая, что однажды на нее снова возникнет спрос.

"Все, что мы здесь делаем, законно, мы действуем по правилам и имеем все необходимые лицензии", - сказал он, пожимая плечами в ответ на ярлык "торговца оружием".

Гуляя по узким мощеным улочкам и бульварам Турне, трудно представить, что такое оружие находится всего в 15 минутах ходьбы. Верслюйс скупил большую часть своих нынешних запасов за последние два десятилетия, приобретая танки напрямую у европейских правительств, сокращавших свои расходы на оборону.

После распада Советского Союза европейские страны стремились заменить некоторые из тяжелых и дорогостоящих в обслуживании танков времен холодной войны более легкими машинами, необходимыми для более коротких миротворческих миссий по всему миру. Сокращение оборонных расходов ускорилось из-за экономического кризиса 2008 года, и к 2014 году, когда Владимир Путин аннексировал Крым, европейские военные расходы достигли исторического минимума.

В рамках одной из крупных сделок Верслюйса он купил 50 танков Leopard 1 [Leopard 1A5(BE)], которые бельгийское правительство списало в 2014 году, по 37 000 евро каждый. "Это была рыночная цена из-за геополитической ситуации в то время", - сказал он. - "Но покупка этих списанных танков была для нас крупной авантюрой. Большой, большой риск".

Leopard 1, выпущенный в 1960-х годах, легче и менее мощный, чем более новые танки Leopard 2, 14 из которых Германия согласилась на прошлой неделе отправить на Украину, но немецкие официальные лица заявили, что они [Leopard 1] все равно смогли бы конкурировать с русскими танками.

В течение многих лет Верслюйс не мог продавать Leopard 1 и Gepard, поскольку немецкое законодательство требует одобрения Берлина для реэкспорта своей военной техники. Но решение канцлера [Германии] Олафа Шольца на прошлой неделе по танкам Leopard 2, которое открыло шлюзы для других европейских стран, чтобы последовать его примеру, открыло новые возможности.

Вторжение России на Украину и последующая беспрецедентная военная поддержка Киева со стороны Запада уже привели к тому, что Верслюйс продал 46 легких бронетранспортеров M113 Великобритании, которая затем передала их Украине в рамках пакета военной помощи [речь идет о бывших бельгийских БТР М113А1-В. - bmpd]. Бельгия, в арсенале которой не осталось танков, изучает возможность выкупа [для поставки на Украину] танков Leopard 1, проданных Верслюйсу.

На прошлой неделе министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что начала переговоры с OIP, но обвинила фирму в попытке получить "огромную прибыль" от продажи. "Переговоры все еще продолжаются, но я не собираюсь платить полмиллиона [евро] за танк, который и близко не боеспособен", - заявил Дедондер бельгийским СМИ.

Верслюйс отрицал, что бельгийское правительство обращалось к нему, и сказал, что трудно сейчас назвать цену, по которой он продаст танки. "Сейчас нет смысла говорить о ценах, потому что нам нужно проверять состояние каждого танка и то, что нужно обновить", - сказал он.

Он подчеркнул, что могут потребоваться месяцы и до 1 млн евро на ремонт каждого танка, чтобы подготовить их к использованию на Украине. "Этим машинам нужен новый двигатель, амортизаторы, новые радиолокационные станции [видимо, имеются в виду для ЗСУ Gepard. - bmpd] - список можно продолжить".

Верслюйс сказал, что недавно к нему обратился государственный экспортер и импортер вооружений Украины по поводу возможности покупки его танков. По его словам, возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force - JEF), - группа, состоящая из 10 североевропейских государств, - также поддерживала с ним связь с тех пор, как Германия объявила о передаче [Украине] своих танков Leopard. "Мы открыты для всех вариантов", - сказал Верслюйс. - "Но цена должна быть справедливой, мы не благотворительная организация".

И хотя Германия сняла запрет на экспорт Leopard, остаются другие препятствия. OIP по-прежнему не может продать свой большой запас легких танков SK-105 австрийского производства, поскольку Вена не одобрила экспорт. "Это большой позор, потому что они в хорошем состоянии и их легко подготовить", - сказал Верслюйс.

В Брюсселе ведутся споры о том, было ли недальновидно списывать свои танки. "Оглядываясь назад, было бы слишком просто говорить, что избавление от танков было ошибкой", - сказал старший научный сотрудник Королевского высшего института обороны и бывший бригадный генерал бельгийской армии Джо Коэлмонт. - "После распада Советского Союза было просто невообразимо, что в Европе будет битва в стиле Второй мировой войны. Из-за сокращения государственного оборонного бюджета армия должна была принимать решения, и сокращение старых и дорогих танков было наиболее логичным выбором".

В ангаре Верслюйс отверг обвинения некоторых в Бельгии в том, что он пытался нажиться на войне. "Все думают, что мы зарабатываем много денег, но оглянитесь вокруг, пока что ангар полон", - сказал он.

"Мы приобрели эти танки, когда они были никому не нужны. Теперь я бы очень хотел увидеть их на Украине".

Со стороны bmpd укажем, что компания OIP Land Systems - бывшая Sabiex International, основанная в 1967 году, - является давним и известным бельгийским трейдером вооружения, и сейчас является дочерней фирмой группы OIP (Optique et Instruments de Précision) - существующего с 1919 года бельгийского производителя оптического оборудования, с 2013 года контролируемого израильской Elbit Systems.

Как уже отмечено в материале, ранее в 2022 году OIP Land Systems продала со своего хранения Великобритании для последующей поставки на Украину 46 бронетранспортеров М113А1-В бельгийского лицензионного производства 1980-х годов (данные БТР в январе 2023 года были отмечены в боевых действиях на Донбассе). В то же время, вопреки более ранним сообщениям, аналогичным образом приобретенные Великобританией и переданные Украине 22 самоходные гаубицы М109А4ВЕ, ранее также списанные бельгийской армией, были взяты с хранения не OIP Land Systems, а другой бельгийской компании FTS в Тисселте.

Бывшие австрийские легкие танки SK-105A2 Kürassier на хранении бельгийской компании OIP Land Systems в Турне (Бельгия) (с) Pjotr Sauer / The Guardian

Один из танков Leopard 1A5(BE), списанных бельгийской армией, на хранении бельгийской компании OIP Land Systems в Турне (Бельгия) (с) Pjotr Sauer / The Guardian