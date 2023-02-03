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Вестник Мордовии

Созданный на базе Т-90А уникальный БМР-3М "Вепрь" по-прежнему на передовой

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Источник изображения: Фото: ТГ-канал "Уголок Ситха"

Воины-освободители продолжают применять в ходе СВО уникальные по своим характеристикам бронированные машины разминирования БМР-3М "Вепрь".

Как сообщает проект "РГ: Русское оружие", их задействуют для нейтрализации многочисленных минных полей, созданных боевиками киевского режима.

Конструкторы из Нижнего Тагила взяли за основу основной боевой танк Т-90А и основательно поработали над его защищенностью. Как можно увидеть, поверх основной брони смонтированы противокумулятивные элементы, закрепленные как на рубке, так и на самом корпусе. Основательно усилено днище, способное выдержать взрывы фугасов. Имеется гранатометная система постановки дымовых завес 902В "Туча".

Внутри помещается экипаж, состоящий из двух человек, и десант из трех саперов-разведчиков. Имеется установленный на крыше 12,7-мм зенитный пулемет. У бойцов есть возможность применять личное оружие через имеющиеся в бортах и корме бойницы. Поэтому в случае необходимости "Вепрь" может постоять за себя.

Специальное современное оборудование позволяет нейтрализовывать различные типы противотанковых и противопехотных мин.

Мощность дизельного двигателя - 1000 л.с. Максимальная скорость достигает 60 км/ч. Масса без трала - 35500 кг, с тралом - 43000 кг.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМР-3М Вепрь
Т-90 "Владимир"
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