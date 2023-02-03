Амбиции и наглость Польши приведут ее к четвертому разделу

NDP: действия правительства могут стоить Польше независимости

Желая повысить статус страны на мировой арене, власти Польши стали проявлять невиданную наглость, пишет NDP. Их непомерные амбиции методично разрушают Польшу и способны привести страну ко внешнему управлению. А там и до четвертого раздела Речи Посполитой недалеко, пишет автор статьи.

Марек Галась

Польское правительство уже много раз доказывало, что оно действует вопреки логике, здравому смыслу и интересам своих граждан. Непомерные амбиции правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) и в особенности ее руководства в лице Дуды-Моравецкого-Качиньского методично разрушают Польшу.

Если говорить о международной повестке, Польша в настоящее время находится в состоянии тяжелого экономического кризиса, вызванного резкими и необдуманными заявлениями польских премьер-министра и президента. Моравецкий позволяет себе ссориться с соседними странами, тем самым серьезно ослабляя экономический потенциал страны и благосостояние поляков, позволяет себе делать агрессивные заявления в адрес коллег по НАТО и ЕС (в частности, хочет поставить из Польши на Украину танки вопреки воле Германии, что является серьезным нарушением международного права), требует репараций от страны, которая их уже заплатила, а вскоре может потребовать возврата польских исторических земель. Разрывая дипломатические и экономические связи с Россией и Белоруссией, Польша осталась без дешевой энергии, газа и удобрений, а также без огромных рынков сбыта своей продукции.

Такое поведение в значительной степени может объясняться желанием повысить статус Польши на мировой арене, увеличить ее влияние и вес в международном сообществе. Польские политики начали проявлять такую наглостьне так давно: после того, как были приближены к политическому руководству Соединенных Штатов – сначала к президенту Обаме, затем к Трампу, а теперь и к Байдену. Но нельзя забывать, что ведь и украинцы могут похвастаться такими же связями и дружбой, начавшейся уже немало лет тому назад. Вот только потом у них начались проблемы... Подняли головы националисты, произошла чудовищная смена ценностей, человеческая жизнь обесценилась, верховенство закона сменилось сомнительными "понятиями" правящей элиты. Разумные поляки видят, к чему привело такое дистанционное управление соседней с Польшей страной, и не хотят повторять судьбу украинцев.

Однако правительство ПиС думает иначе. Моравецкий разрушает польскую экономику изнутри, что только усиливает негативный имидж страны на международной арене. Из-за катастрофического роста затрат на электроэнергию закрываются угольные шахты, фабрики и заводы, некогда популярные торговые центры прекращают свою деятельность, растет безработица, благосостояние граждан снижается вместе с рейтингом страны.

При этом увеличение затрат на неуклюжую милитаризацию страны до 4% ВВП (критически значимая часть которых будет переправлена на Украину) оборачивается для страны дополнительными расходами за счет и так уже истощенных резервов. Откуда возьмутся деньги на амбициозные планы, если промышленность скоро уже остановится, а сельское хозяйство не сможет производить продукцию по доступным ценам из-за отсутствия дешевых удобрений? Откуда взять деньги, если Польша не получила из европейских фондов тех средств, на которые так рассчитывла ПиС? Конечно же, из кошельков поляков, которые согласны на все. Видимо, в ближайшее время для оплаты счетов и налогов им придется брать кредиты.

Совершаемые экономические ошибки не оставляют сомнений в том, что польское правительство абсолютно не заинтересовано в благополучии людей. Зацикленное на своих далеко идущих планах правительство Дуды-Моравецкого полагает, что ради "общего блага", то есть восстановления величия Польши или даже расширения границ Республики Польша, можно пожертвовать одним или двумя поколениями поляков. Поэтому в настоящее время первостепенной задачей партии ПиС является обеспечение бескровного возврата Восточных Кресов, за что Польша с большим рвением выполняет обязательства по обеспечению всем необходимым украинских беженцев, а также по снабжению армии Зеленского необходимым оружием и техникой, даже если это противоречит международным договорам и принципам добрососедских отношений. Конечно же, едва ли не самой сложной задачей для ПиС сейчас является сохранение своего места в правительстве, чтобы продолжить реализацию своего грандиозного плана. Но эта проблема также довольно легко решается; любые выборы в стране приостанавливаются или даже открыто отменяются после объявления... военного положения. Чтобы ввести военное положение в Польше, достаточно небольшой военной провокации на любой из польских границ – как показал опыт Украины.

Кроме того, напуганное возможным вооруженным конфликтом на территории страны население будет куда более послушным и управляемым. Окончательно обнищавшие поляки станут более уступчивыми и не будут открыто выступать против военной агрессии по отношению к соседям. Играя на страхе мобилизованных за их семьи, Блащак сможет заманить на службу в армию достаточное количество поляков различной степени военной подготовки, что позволит достичь желаемой численности армии в 300 тысяч солдат, а может и больше, если будет объявлена всеобщая мобилизация.

Что обо всем этом думает правительство Дуды-Моравецкого? Его меньше всего интересует мнение и благополучие поляков. Поддерживаемые США имперские амбиции не учитывают интересов отдельного человека. В расчет берутся только массы, которыми можно управлять. Основной месседж власти звучит так: нам не нужно, чтобы нас любили, главное, чтобы нас уважали и нам подчинялись. Такое отношение к своему народу и соседним странам еще никогда в истории не приводило ни к чему хорошему, поэтому партии ПиС стоит подумать о последствиях, пока не стало слишком поздно. Непримиримые внутренние противоречия могут привести к ослаблению любой власти в стране и ее переход в режим жесткого внешнего управления. А там уже не далеко и до четвертого раздела Речи Посполитой.