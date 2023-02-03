Избранный президент Чехии поддержал Украину в ее стремлении вступить в ЕС и НАТО

Весной Петр Павел вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой планирует посетить Киев

ПРАГА, 1 февраля. /ТАСС/. Избранный президент Чехии Петр Павел поддержал Украину в ее стремлении вступить в Евросоюз и НАТО, к которым в будущем, по его мнению, эта страна должна присоединиться. Об этом Павел, инаугурация которого запланирована на 9 марта, заявил в среду в интервью сетевому телеканалу новостного портала Blesk.

"Мое мнение такое, что Украина в будущем должна входить в состав как НАТО, так и Евросоюза", - сказал Павел. На предстоящем в Вильнюсе саммите Североатлантического альянса чешский лидер поддержит "в рамках координированного подхода" стран - союзников реализацию планов дальнейшего взаимодействия между блоком и Украиной.

Предстоящей весной Павел вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой планирует посетить Украину. Визит станет выражением ясной поддержки Киева обеими государствами. "Нельзя допустить неуспеха Украины в этой войне", - сказал президент Чехии.