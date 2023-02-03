WP: США заявили Украине о необходимости быть готовой отчитаться о полученной помощи

Аппараты генеральных инспекторов Министерства обороны, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию во время консультаций их сотрудников с Киевом указали на "необходимость независимости, прозрачности и подотчетности институтов" этой страны, пишет газета

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники администрации США во время поездки на Украину предупредили Киев о том, что ему нужно быть готовым отчитаться за всю полученную американскую помощь, а также бороться с коррупцией. Это произошло на фоне некоторого снижения среди американцев поддержки оказания помощи Украине, говорится в статье, опубликованной в среду в газете The Washington Post.

Как отмечается в публикации, "должностные лица высокого ранга из Министерства обороны США, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию только что завершили поездку на Украину, выступив со своего рода предупреждением относительно американской помощи". Издание отмечает, что это происходит в то время, "когда общественная поддержка Киева снижается", в частности среди республиканцев.

"Во время состоявшейся на прошлой неделе поездки руководители аппаратов генеральных инспекторов трех ведомств передали сообщение, которое следует понимать следующим образом: будьте готовы отчитаться за все, что мы вам дали. И продолжайте борьбу с коррупцией", - подчеркивается в статье.

Аппараты генеральных инспекторов трех ведомств на этой неделе опубликовали заявление, в котором подчеркнули, что во время консультаций их сотрудников с властями Украины указали на "необходимость независимости, прозрачности и подотчетности институтов" этой страны. Они также отметили, что американская сторона "привержена искоренению любого мошенничества, расточительства или коррупции", которые могли бы помешать оказанию помощи Киеву.

В публикации заостряется внимание на опубликованных на этой неделе результатах социологического опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center. Согласно представленным данным, доля американцев, считающих, что США предоставляют Украине слишком много помощи, выросла с марта прошлого года почти в четыре раза и достигла 26%. Как подчеркивается в публикации, поддержка подхода администрации президента США Джо Байдена к содействию Украине слабеет, особенно среди республиканцев.