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ТАСС

Джонсон заявил о противоречивых сигналах НАТО перед СВО о шансах Украины вступить в альянс

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Джонсон предложил Польше и Украине создать альтернативу ЕС во главе с Британией
Джонсон предложил Польше и Украине создать альтернативу ЕС во главе с Британией.
Источник изображения: Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

По словам экс-премьера Британии, он жалеет, что члены НАТО не действовали более решительно и не позволили Киеву как можно быстрее вступить в альянс до начала конфликта

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. НАТО в последние годы посылала слишком противоречивые сигналы о возможности вступления Украины в альянс, тем самым усугубив напряженность в отношениях с Россией. Об этом экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил в среду, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

"НАТО сделала достаточно обнадеживающих заявлений по поводу вступления Украины в альянс, чтобы дать [президенту РФ Владимиру] Путину повод сказать, что это произойдет, но в то же время за спиной у украинцев мы постоянно говорили русским, что этого не будет, говорили французам и немцам, а также всем другим колебавшимся, что этого, конечно же, не случится до греческих календ, до тех пор, пока Аид не замерзнет. Так что одним мы говорили одно, а другим - другое", - признал Джонсон, добавив, что Москва этим воспользовалась.

Он подчеркнул, что после начала конфликта на Украине его собственное мнение по поводу перспектив вступления Украины в НАТО изменилось и "какие-либо возражения" отпали сами собой. Он также выразил сожаление по поводу того, что члены альянса не действовали более решительно и не позволили Украине как можно быстрее вступить в НАТО до начала конфликта.

Кроме того, Джонсон призвал наращивать оказываемую Украине помощь, в частности со стороны США, незамедлительно предоставив ВСУ танки и дальнобойные ракетные системы, а также серьезно рассмотреть вопрос о передаче украинской стороне истребителей. Аргументируя это мнение, он заявил, что без широкой поддержки со стороны Вашингтона, начавшейся еще до начала российской специальной военной операции, Киев пал бы в результате стремительного российского наступления. 

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