TAC: журналист Род Дреер выявил пугающую схожесть действий США на Украине и во Вьетнаме

ВВП Украины за год снизится на 35%, в противостояние с Россией вовлекаются все новые страны НАТО, в США избиратель не информирован об опасности - все эти страшные факты перечисляются в статье American Conservative. Автор не дает рецептов спасения, он призывает американцев задуматься.

Род Дреер

Элиты США неуклонно ведут страну к Третьей мировой войне. Почему мы не говорим об этом?

Взгляните на этот заголовок, который сейчас возглавляет веб-сайт CNN: "Когда-то танки для Украины казались чем-то немыслимым. Следующими будут истребители?"

Ответ в статье дается такой: "Вероятно, пока нет". Угу, посмотрим.

Между тем, вы видели следующую новость восьмидневной давности?

"В субботу 21 января американские официальные лица заявили, что Пентагон будет держать несколько тысяч американских военнослужащих на юго-востоке Румынии еще как минимум девять месяцев, чтобы они были ближе к военному конфликту на соседней Украине, чем любое другое подразделение армии США.

За последний год обширная авиабаза имени Михаила Когэлничану, расположенная всего в семи минутах полета ракеты через Черное море от того места, где российские войска обосновались в Крыму, стала тренировочным центром для сил НАТО в Юго-Восточной Европе. Дислоцированные на ней вооруженные силы США составят первую линию обороны в том случае, если Россия продвинется дальше на запад.

Около 4000 американских солдат из 101-й воздушно-десантной дивизии дислоцируются на авиабазе с лета прошлого года, в том числе небольшие группы войск, которые часто проводят учения прямо на границе Румынии с Украиной. До этого там был контингент поменьше – солдаты из 82-й воздушно-десантной дивизии, который был направлен туда в составе сил быстрого реагирования после начала СВО России на Украине в феврале.

Войска 101-й воздушно-десантной дивизии уйдут в ближайшие два месяца, и официальные лица заявили, что их заменит другая бригада из 101-й дивизии, которая базируется в Форт-Кэмпбелле, штат Кентукки".

Орбан соглашается с русскими

Месяц назад российский министр иностранных дел заявил, что Запад "находится в состоянии войны с Россией". Именно так русские видят нынешнюю ситуацию.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подобное описание соответствует действительности. И это положение вещей он оплакивает и порицает, потому что настаивает на прекращении боевых действий путем переговоров. Хотя бы из интересов безопасности собственной страны: если военный конфликт выйдет из-под контроля и начнет "расползаться" с украинской территории, то Венгрия – рядом. Похоже, мнение Орбана таково: Запад обманывает себя относительно того, что он делает, а потому ведет мир к катастрофе. Говорят, у Орбана возникли проблемы с украинским правительством. Он слишком часто говорил приезжим журналистам, что сомневается в победе Украины. А заодно и о том говорил им Орбан, что русские уже выполнили большую часть задачи по разгрому ВСУ.

Посмотрим, однако, как оценивает положение Украины не венгр Орбан, а американский эксперт:

На Украине может остаться 23 миллиона жителей против довоенных 43 миллионов, ей нанесен ущерб в 1 триллион долларов при ВВП в 120 миллиардов. На поле боя положение у Украины – плохое. Призрак Ришелье сказал мне год назад, что Путин не смирится с существованием враждебной ему Украины на карте мира.

— David P. Goldman (@davidpgoldman) 24 января 2023 г.

Антиутопия для Украины

При этом Голдман ссылается на остроумную статью в Asia Times, в которой тот самый вымышленный кардинал Ришелье говорит в воображаемом разговоре с неким французским стратегом еще в апреле прошлого года следующее:

Кардинал усмехнулся: "Вспомните, мой наивный друг, Путин командует чеченскими ударными отрядами на Украине. Путин понимает, что "системная эксплуатация времени является самым смертоносным из всех видов оружия". До начала этого военного конфликта Украина уже была демографически пуста. У нее была одна из самых низких в мире рождаемостей, а дальше она упадет еще больше. Двенадцать миллионов украинцев, половина самодеятельного населения трудоспособного возраста, уехали из страны еще до начала конфликта. Еще пять миллионов бежали с началом боевых действий. Пока российская артиллерия уничтожает инфраструктуру, бежит еще больше людей. А сколько из них вернутся? Огромные территории Украины станут "демографической руиной". Вековая обида украинских "русинов" (Ruthenians) против русских сюзеренов, накапливавшаяся веками, выгорит за несколько недель войны, уступив место усталому чувству ужаса".

По данным киевского правительства, по состоянию на апрель прошлого года – еще девять месяцев назад! – 30% украинской инфраструктуры было разрушено русскими. Совсем недавно то же правительство оценило общий ущерб, нанесенный экономике Украины военным конфликтом, в 700 миллиардов долларов. В декабрьском отчете института Brookings говорится:

"Этот военный конфликт стал катастрофой для Украины. Точное число жертв среди военных и мирных жителей неизвестно, но оно весьма значительно…

Кроме того, на 8 ноября прошлого года Верховный комиссар ООН по делам беженцев оценил число украинцев, ищущих убежища за пределами Украины, в 7,8 миллиона человек.

По состоянию на середину ноября в результате военного конфликта около 6,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами в пределах Украины.

Помимо человеческих потерь, война нанесла огромный материальный ущерб. Оценки затрат на восстановление Украины составляют от 349 до 750 миллиардов долларов, и эти оценки относятся всего лишь к лету прошлого года. Найти эти средства будет непросто, тем более что военные действия привели к значительному сокращению украинской экономики. Всемирный банк ожидает, что ВВП страны сократится в этом году на 35%".

Очень сложно представить себе, как может выглядеть "победа" России или Украины в этой ситуации. Что достанется победителю?

Забытое предупреждение Кеннана

Обратите внимание на недавно вышедшую в журнале Foreign Affairs статью о предупреждениях покойного выдающегося американского дипломата Джорджа Кеннана, известного эксперта по России, который десятилетиями рекомендовал правительству США не обострять конфликт между Украиной и Россией. Вот выдержка из этой статьи:

"Однако со времен холодной войны военная граница Соединенных Штатов продвинулась намного дальше на восток. Независимо от того, чем закончится жестокая российская СВО на Украине, Соединенные Штаты взяли на себя бремя поддерживать сильное военное присутствие у порога России. Если бы Кеннан был бы жив сегодня, он бы наверняка отметил опасность того, чтобы загонять русских в угол до такой степени, что они в ответ набросятся на противника с мужеством отчаяния. Он бы также, скорее всего, указал бы на многочисленные проблемы Соединенных Штатов внутри страны и задался бы вопросом, как это огромное военное присутствие США в Восточной Европе согласуется с долгосрочными реальными интересами американского народа – внешними и внутренними"?

В лучшем для США случае (но это еще тот "журавль в небе"), русские могли бы быть вытеснены с Украины. Ну, и что тогда? Украина станет не только разрушенной страной, которую придется восстанавливать Западу (читай: в основном американскому народу). Украина превратится еще и в постоянно угрожаемый американский гарнизон на границе с Россией. И до тех пор, пока мы, американцы, будем оккупировать Украину, у нас никогда, никогда не будет мира с Россией. Что бы ни случилось в мире, Россия будет нашим вечным врагом. Интересно, как это соответствует нашим американским интересам?

Очень не свободолюбивый "свободный мир"

Но больше всего меня беспокоит то, что в этот военный конфликт втягивается НАТО… У меня сложилось стойкое впечатление, что американцы в значительной мере не осознают всю опасность того водоворота, в который их затягивают наши лидеры. Они не осознают эту опасность из-за работы СМИ. Наши СМИ "мейнстрима" решили, что есть только одна правильная позиция в этом военном конфликте. В 2002 году, когда США готовились к войне с Ираком, а противостоять той войне было далеко не просто, все же находилось много антивоенных голосов, которые можно было хотя бы услышать обычному радиослушателю или читателю газет. У некоторых американских граждан была даже возможность добавить свой голос к этим голосам. А сегодня?

Теперь, когда либеральный истеблишмент (политический и медийный), наконец-то нашел войну, которую он может поддержать от всей души, похоже, для него вообще не существует дискуссий или дебатов о разумности нашего вмешательства в этот конфликт. Что скажет американский народ, когда однажды проснется и обнаружит, что американские солдаты пересекли границу с Украиной и ведут бои с русскими? Неужели американский народ забыл, что, хоть холодная война и закончилась, и у нас, и у россиян еще есть ядерное оружие?

Готов ли американский народ к обмену ядерными ударами с Россией ради расширения Американской империи до границ России? И вообще, говорит ли кто-нибудь с этим американским народом по этому вопросу? Или наши СМИ сплошь мыслят только ходульными историческими параллелями про то, что "Путин сегодня – это Гитлер вчера" и "любые мирные переговоры с Россией – это Мюнхен"?

Посмотрите на то, что пишет один из ведущих либеральных интеллектуалов Европы:

Зеленский воюет нашим оружием, удерживая границы Европы от лезущей в них напролом путинской России.

Поэтому не только мы помогаем Украине, а Украина помогает нам и защищает нас. Украина уже является нашим союзником по НАТО, и все, что нам нужно, это как можно скорее официально оформить это.

— Bernard-Henri Lévy(@BHL) 28 января 2023 г.

Сделать СВО войной с НАТО, вы этого хотите?

Вот так все просто, не правда ли? Сделать Украину членом НАТО, как сказал Джордж Буш еще в 2008 году. Сделать российскую СВО на Украине, которая перед этим веками была частью великой Российской империи, - сделать эту российскую СВО нападением на всю НАТО. Вы этого хотите, либералы? И это, по-вашему, не будет никак дестабилизировать ситуацию в мире? Или как? (Это я саркастически).

Я увидел этот твит Бернара-Анри Леви, потому что Билл Кристол, один из интеллектуальных архитекторов войны в Ираке, привлек мое внимание к этому его выступлению.

Так вот, о войне в Ираке: будучи сенатором США, Джо Байден проголосовал за нее. Виктория Нуланд провела весь срок администрация Буша-младшего на высших политических должностях, защищая войну в Ираке. В 2014 году ее поймали на прослушивании телефонного звонка в Киеве, когда она обсуждала махинации США с "цветной революцией", в результате которой был свергнут законно избранный президент. А теперь она главный дипломат Джо Байдена, отвечающий за "проект Украина". А как же Ливия? Барак Обама сверг Муаммара Каддафи, и теперь Ливия превратилась в ад. Байден был у Обамы вице-президентом, но теперь говорит, что в Белом доме он активно выступал против американского вторжения в Ливию. Моя точка зрения такова: те же самые элиты США, которые втянули нас в наши фиаско в Ираке, Афганистане и Ливии, - те же элиты теперь ведут нас к войне, которая может быть несравненно более опасной.

Знают ли простые американцы, что этим занимается их элита?

Знаете ли вы, что наш правящий класс уже много лет тянет Украину в НАТО? Я не знал, пока не прочитал Миршаймера (профессор Роберт Миршаймер – известный противник вмешательства США в политику Украины, прим. ИноСМИ).

А теперь – интересные личные впечатления. Недавно в Вене на выходных я встретил в кофейне одного венгра. Он люто ненавидит премьера Венгрии Виктора Орбана, просто с жаром тысячи солнц. Но он сказал мне, что Орбан прав насчет войны.

Существует множество пресс-релизов Госдепартамента США, сообщающих о шагах, которые Украина предпринимает для достижения "совместимости с НАТО". Однако в них же утверждается, что расширение НАТО не может стать причиной войны, поскольку США не предприняли никаких шагов для вступления Украины в НАТО.

— David Sacks (@DavidSacks) 29 января 2023 г.

Демократия совместима со слежкой?

К настоящему времени американцы должны быть уже хорошо осведомлены о том, что правительство и средства массовой информации, в том числе огромные социальные сети, вступили в сговор, рассказывая о пандемии COVID и вакцине от него. Сегодня в Великобритании сообщалось, что армия шпионила за скептиками, критиковавшими анти-ковидную политику правительства, в том числе за известным комментатором Питером Хитченсом:

"Военные оперативники британской бригады "информационной войны" были частью зловещей операции, направленной против политиков и известных журналистов, которые сомневались в официальной политике британского правительства по пандемии.

Они собирали досье на общественных деятелей, таких как бывший министр Дэвид Дэвис, который поставил под сомнение моделирование, стоящее за тревожными прогнозами числа погибших, а также на таких журналистов, как Питер Хитченс и Тоби Янг, а затем сообщили об их оппозиционных взглядах на Даунинг Стрит, 10.

Документы, полученные группой по защите гражданских свобод Big Brother Watch и переданные в СМИ, разоблачили работу правительственных ячеек, таких как Подразделение по борьбе с дезинформацией, базирующееся в Департаменте цифровых технологий, министерства культуры, СМИ и спорта, и Подразделении быстрого реагирования в кабинете министров".

Вы помните, как наши американские СМИ отказывались сообщать о ноутбуке Хантера Байдена, связанного с Украиной, заявляя, что все это российская дезинформация — до тех пор, пока это не перестало быть угрозой для кампании Джо Байдена на президентских выборах?

Рискнем Армагеддоном?

Сейчас те же самые люди раздувают нарратив о войне, чтобы убедить американский народ в том, что в их интересах рискнуть ядерным Армагеддоном с Россией из-за страны, находящейся за много тысяч миль от Америки, но прямо на границе с Россией.

Все это тяготит меня в эти выходные, потому что я глубоко погружен в "Ужасную силу", заключительный том космической трилогии К. С. Льюиса. Это роман о зловещей клике ученых и правительственных чиновников, манипулирующих средствами массовой информации, чтобы убедить британскую общественность позволить им творить зло. Льюис опубликовал этот роман в 1945 году, но он устрашающе правдиво предсказывает то, как работает бюрократическая элита сегодня, особенно то, как она манипулирует общественным мнением, чтобы убедить людей поддержать то, что они никогда не поддержали бы, если бы понимали, что происходит на самом деле.

Вся эта история с Украиной заставила меня тяжело задуматься над тем, как была навязана американскому народу война в Ираке. Кто-нибудь вынес из этого какие-нибудь уроки? США были унижены как в Ираке, так и в Афганистане, но заплатил ли кто-нибудь в военном истеблишменте США или где-либо в администрации за свою неудачу? И вообще, платит ли кто-то в Америке за неудачи ее истеблишмента сегодня? По факту, больше всего то, что мы делаем на Украине, похоже на Вьетнам-1968, где США постепенно увеличивали свое участие, в то время как правительство вводило американский народ в заблуждение относительно того, что оно делало. Украина — это "разогретый" Вьетнам, но на этот раз с риском прямого военного конфликта со сверхдержавой и ядерной войны.

Я знаю, что меня можно обвинить в стариковском ворчании. Но я делаю это не случайно. Все окружающее чертовски меня угнетает. Здесь, в Европе, единственный национальный лидер, умоляющий Запад найти какое-то урегулирование украинского конфликта путем переговоров до того, как ситуация выйдет из-под контроля — это Виктор Орбан. Но его окончательно демонизировали. А ведь это безумие. За что демонизировать Орбана: он ведь ни разу не хвалил Путина! Ни разу не говорил, что военная спецоперация России оправдана. Нет! А его все равно ругают. Хотя именно Орбан хорошо понимает: каким бы ужасным ни был военный конфликт до сих пор, он легко может стать намного, намного страшнее. Еще раз спрашиваю: кто-нибудь говорит это американскому народу?

ОБНОВЛЕНИЕ

Только что увидел это в Твиттере:

Статья удалена, но ясно, что эскалация планировалась Западом заблаговременно, согласно URL:

"Борис-Джонсон-говорит-Путин-заявил-он-может-ударить-ракетой-по-Великобритании-через-минуту"

— Scrumpmonkey is Dead (@DeadScrump) 29 января 2023 г.

В газете "Гардиан" видели предварительную копию документальной записи Би-би-си, в которой Джонсон сделал это заявление на камеру. Это стандартная процедура для телекомпаний – заранее предоставлять копии своих фильмов новостным организациям при условии того, что последние не могут писать об этом, пока шоу оно не выйдет в эфир. Это то, что произошло здесь с фильмом, снятым государственным телевидением Великобритании. Тем не менее, если вы кликните на тему и прочитаете всю ветку, то увидите, что журналисту Марку Стаддоку даются инструкции написать пару статей о беспорядках, которые еще не произошли, но которые его боссы в NICE готовят, чтобы склонить общественное мнение на свою сторону.

Кстати, еще один замечательный твит австралийского консерватора, который следует прочитать:

Русские на данном этапе собираются закончить войну, оставшись с наиболее ценными частями восточной Украины. Сравните с "сокрушительным успехом" западной политики двух десятилетий на Ближнем Востоке, убившей или изранившей нашу лучшую молодежь и обошедшейся нам в миллиарды (триллионы?) долларов.

— Gray Connolly (@GrayConnolly) 29 января 2023 г.

ОБНОВЛЕНИЕ.2

А вот еще кое-что:

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что его стране нужны ракеты большой дальности для отражения российских ракетных ударов после взрыва в Донецкой области в субботу, в результате которого погибли три человека.

"Этот российский террор можно было бы остановить, если бы мы могли получить соответствующие ракетные вооружения для ВСУ", — сказал Зеленский в обращении, размещенном на сайте президента.

"Украине нужны ракеты большой дальности — в частности, чтобы исключить возможность для захватчиков размещать свои ракетные установки где-то далеко от линии фронта и уничтожать ими украинские города", — добавил он.

Дальше Зеленский собирается просить у НАТО войска. Потом ядерное оружие. И если мы его украинцам не предоставим, то этим самым МЫ СДАЕМСЯ ГИТЛЕРУ!

Разве вы не видите, куда все это идет?

Кто-нибудь спрашивал вас, считаете ли вы, что Соединенным Штатам следует воевать с Россией из-за Украины? Если нет, то вам лучше срочно позвонить вашему члену палаты представителей Конгресса в Вашингтон.

Комментарии читателей The American Conservative:

Dean Cooper

Может быть, вы и вправду старый ворчун. Но кто-то же должен ворчать об этом. События явно продолжают обостряться, и конца этому не видно. Участие США в украинском конфликте продолжает расти, и, учитывая, что Украина скоро просто "кончится", это, кажется, указывает на то, что наше вмешательство в конечном итоге пересечет любую красную черту, которую установили русские. И что тогда? Ведь это не Ирак. У России есть оружие, которое действительно может нанести нам огромный урон. И это еще до того, как они прибегнут к атомным ударам. И в чем же здесь смысл? Зачем мы это делаем? Насколько это в интересах Америки?

Fran Macadam

Зеленский и его предшественники после переворота ЦРУ в 2014 году бомбили свой собственный народ, украинских этнических русских, которые составляют большую часть населения восточной Украины, чтобы изгнать их оттуда. "Чистокровные украинцы" с запада считают их расово неполноценными.

Страна была мирной со своим избранным компромиссным правительством, пока оно не было насильственно свергнуто уличной толпой в Киеве и снайперами-провокаторами, стрелявшими как в полицию, так и в протестующих. Затем главный зачинщик путча Виктория Нуланд посадила на власть новое руководство страны.

По крайней мере, теперь я знаю, что "Глубинное Государство" разыграло нас, как лохов, ссылаясь на антикоммунизм, поскольку сейчас оно еще больше конфликтует с уже давно не коммунистической Россией, чем во времена холодной войны.

Adam X

Просто удивительно, насколько детской является американская внешняя политика. Каждый плохой парень — это Гитлер, и каждая ситуация — это канун Второй мировой войны. Мысль о том, что мы находимся в ситуации, которая имеет гораздо более поразительное сходство с Европой до Первой мировой войны, совершенно не доходит до нашего класса лидеров.

Должен быть принят закон, запрещающий отправку военной помощи непосредственно в зону боевых действий без фактического объявления войны конгрессом. Мы предлагаем Украине все, что предложил бы ей союзник военного времени, кроме солдат. Конечно, Россия объявила войну Украине, но и мы объявили войну России тоже.

A734

Наши мейнстримовские средства массовой информации всецело заняты нашей "полуобъявленной войной с Россией через Украину". Такер Карлсон — исключение. Я получаю большую часть своей информации с сайта "theduran" (два парня, комментирующих события с Кипра и Лондона), которые доступны на альтернативных каналах, таких как Youtube, Locals и Rumble. Альтернативная информация есть. Вам просто нужно немного напрячься, чтобы получить ее. Как, например, у Рода Дреера. Я думаю, что большая часть единого подхода основных средств массовой информации заключается в том, что большинство из них связаны с демократической партией, а эту войну ведут люди из той же партии.

Fran Macadam

Конгресс, кроме этих якобы "сумасшедших MAGA-экстремистов", находится в некоем двухпартийном единстве полного военного безумия.

Безумие толпы, представляющей себе мир из комиксов "Лиги Справедливости Америки", как раз и создает наших, по крайней мере, морально коррумпированных правительственных супергероев, спасающих мир во имя Истины, Справедливости и американского Пути.

А мы должны ясно понимать ситуацию: США ведут на Украине опосредованную войну, цель которой — поражение Москвы. Это болезненное бредовое видение, которое периодически повторяется на Западе. Z (Зеленский) притворяется, что это все делается для него. Но он является только небольшой частью сценария, который ему всучили.

И это уже не комедия, хотя ее абсурдность часто открывается всем.