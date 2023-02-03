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ТАСС

В Британии заявили, что не собираются поддаваться призывам отправить войска на Украину

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Военнослужащие ВС Британии
Военнослужащие ВС Британии.
Источник изображения: vpk-news.ru

При этом представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака не исключил возможность поставок Киеву ракет большей дальности

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании не собирается направлять свои войска на Украину, несмотря на призывы ряда политиков. Об этом ТАСС в среду заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Во вторник бывший замминистра обороны Великобритании (2010-2012) Джеральд Ховарт выразил мнение, что Запад должен создать коалицию из стран - государств НАТО, которые хотели бы отправить свои войска на Украину. "Нет никаких планов, предполагающих отправку британских войск на Украину", - подчеркнул представитель премьера.

Представитель Сунака вместе с тем не исключил возможность поставок Украине ракет большей дальности. "Мы готовы делать все возможное, чтобы Украина могла гарантировать долгосрочный мир. Я не буду спекулировать относительно дальнейших поставок военной техники", - указал он.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщило, что США готовятся выделить Украине пакет военной помощи на $2,2 млрд, в который, как ожидается, впервые войдут ракеты большей дальности. Речь идет о снарядах GLSDB с максимальной дальностью около 150 км. 

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