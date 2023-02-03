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ТАСС

В Киеве заявили, что французские танки не являются приоритетом для Украины

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Как отметил министр обороны Алексей Резников, ВСУ нужны системы ПВО, артиллерийские установки и легкая бронетехника

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Киев имеет большую потребность в средствах ПВО, радарах и артиллерии, чем в танках Leclerc. Об этом заявил в среду министр обороны Украины Алексей Резников в интервью французскому телеканалу BFM.

"Танки Leclerc более не являются приоритетом, - сказал Резников. - Нам нужно больше систем ПВО Crotale и больше радаров".

Он также отметил, что в числе приоритетов военного ведомства Украины значится получение артиллерийских установок и легкой бронетехники.

Кроме того, Резников поблагодарил Францию за планы поставки 12 дополнительных 155-мм САУ Caesar.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, выступая перед депутатами Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, призвал предоставить Киеву танки Leclerc и боевые самолеты.

В этот же день министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню на совместной пресс-конференции с Резниковым заявил, что Франция намерена передать Киеву дополнительные 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Франция уже направила Украине 18 САУ Caesar и 2 батареи зенитных комплексов малой дальности Crotale. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
Leclerc
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