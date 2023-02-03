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ТАСС

Медведев считает, что несостоявшемуся украинскому государству "ничто не поможет"

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред СБ РФ назвал напрасным призыв бывшего британского премьера Бориса Джонсона передать Киеву истребители F-16

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает напрасным призыв экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона передать Украине истребители F-16. По мнению политика, этому несостоявшемуся государству не поможет ничто.

"Борис Джонсон - лохматый журналист и любитель незаконных вечеринок в карантин - снова требует истребителей для Киева. Все напрасно. Ничто не поможет несостоявшемуся государству Украины. А Джонсону было бы лучше писать автомобильную колонку для GQ", - посоветовал Медведев на своей странице в Twitter.

Запись он оставил на английском языке.

В последнее время на Западе активно обсуждается возможность поставки истребителей F-16 Украине. При этом на официальном уровне ряд государств, в том числе США, заявили, что не планируют таких поставок. 

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Медведев Дмитрий
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