Япония выделила Украине $170 млн на восстановление инфраструктуры

Как сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, средства будут использованы на закупку товаров и услуг у японских компаний на нужды страны

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Япония выделила $170 млн в виде гранта на восстановление критически важной инфраструктуры Украины, средства будут использованы на закупку товаров и услуг у японских компаний на украинские нужды. Об этом сообщило в среду Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Правительство Японии выделило $170 млн на восстановление Украины, - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. - Средства будут направлены на реализацию проектов экстренного восстановления, в частности восстановление критической инфраструктуры".

Решение о предоставлении помощи предусматривает заключение грантового соглашения между властями Украины и Японским агентством международного сотрудничества. По условиям предоставления помощи выделенные средства пойдут на закупку японских товаров и услуг для нужд восстановления украинской инфраструктуры, говорится в сообщении.

В начале января правительство Японии объявило о выделении $95 млн на восстановление Украины. Эти средства будут направлены Программе развития ООН в рамках партнерского соглашения.