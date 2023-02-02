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D-Russia.ru

Опубликованы поручения президента по развитию ИИ в стране

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Опубликованы поручения президента по развитию ИИ в стране
Опубликованы поручения президента по развитию ИИ в стране.
Источник изображения: D-Russia.ru

Президент России утвердил перечень поручений по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», сообщает сайт Кремля.

Напомним, на конференции, проходившей 23–24 ноября 2022 года, Владимир Путин сказал о том, какие меры поддержки ожидаются для отечественных разработчиков технологий, какие условия необходимы для компаний и молодых исследователей, на какие технологии стоит обратить особое внимание.

По мнению президента, задача нового этапа текущего десятилетия – обеспечить именно массовое внедрение искусственного интеллекта (ИИ). Оно должно охватить все отрасли экономики, социальной сферы и систему госуправления, считает президент.

По итогам конференции поручено:

1. Правительству Российской Федерации:

а) установить обязательные требования по повышению эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и обязательному использованию ими современных технологий, включая ИИ-технологии, при предоставлении таким хозяйствующим субъектам субсидий из федерального бюджета.

Срок – 15 апреля 2023 г.;

б) обеспечить внесение в образовательные программы высшего образования и программы повышения квалификации изменений, направленных на повышение уровня компетенций в сфере искусственного интеллекта специалистов ключевых отраслей экономики и социальной сферы, специалистов по государственному и муниципальному управлению.

Срок – 1 июня 2023 г.;

в) обеспечить внесение в национальные проекты и государственные программы РФ изменений, предусматривающих внедрение технологий ИИ в каждой отрасли экономики и социальной сферы.

Срок – 1 сентября 2023 г.;

г) обеспечить начиная с 2023 года:

  • корректировку стратегий цифровой трансформации отраслей экономики с учётом реализации подпункта «г» пункта 2 настоящего перечня поручений;
  • проведение мониторинга результатов применения технологий искусственного интеллекта в целях оценки уровня внедрения этих технологий в отраслях экономики и социальной сферы, а также результативности деятельности государственных органов, органов местного самоуправления по обеспечению внедрения таких технологий («индекс интеллектуальной зрелости»).

Доклад – до 15 октября 2023 г., далее – один раз в год;

д) обеспечить участие автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» во внедрении технологий ИИ и современных систем управления в отраслях экономики и социальной сферы, а также в государственных органах.

Доклад – до 1 марта 2023 г.;

е) утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники, определив в нем в том числе:

  • правовые, налоговые и иные условия, касающиеся развития производства и внедрения промышленных роботов в РФ;
  • меры государственной поддержки развития производства и внедрения промышленных роботов в России с учетом задач по приоритетному внедрению отечественной продукции, включая финансирование научно-исследовательских работ в данной сфере;
  • целевые параметры развития производства и внедрения промышленных роботов в Российской Федерации, в том числе с учетом обеспечения ежегодного сокращения отставания количества таких роботов на 10 тысяч производственных рабочих в стране от среднемирового уровня.

Срок – 1 июля 2023 г.;

ж) обеспечить продление до 2030 года срока оказания поддержки деятельности исследовательских центров в сфере ИИ в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Срок – 1 марта 2023 г.;

з) обеспечить включение мероприятий по внедрению технологий ИИ в качестве приоритетной задачи в программы инвестиционного развития компаний с государственным участием.

Срок – 15 марта 2023 г.

2. Правительству Российской Федерации совместно с ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта» и иными заинтересованными организациями:

а) обеспечить:

  • изменение установленных требований и норм, препятствующих внедрению технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сферы, а также при необходимости реализацию иных мер, направленных на создание условий для тестирования и эксплуатации систем автономного управления на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте;
  • более благоприятные условия для экспорта отечественной продукции, созданной с использованием технологий ИИ;

б) проработать вопрос о расширении перечня территорий, на которых проводятся эксперименты с применением беспилотных авиационных систем.

Срок – 1 сентября 2023 г.;

в) учредить ежегодные премии для молодых учёных и инженеров за научные и конструкторские прорывные решения в сфере искусственного интеллекта, а также ежегодные премии для отечественных компаний, субъектов РФ и муниципальных образований за успешное внедрение технологий ИИ.

Срок – 15 октября 2023 г.;

г) определить и ежегодно обновлять перечень наиболее актуальных и востребованных технологических направлений и решений в сфере ИИ.

Срок – 15 июля 2023 г., далее – один раз в год.

3. Правительству Российской Федерации при участии ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта»:

а) обеспечить внедрение хозяйствующими субъектами унифицированной системы оценки отечественных решений, в которых используются технологии искусственного интеллекта.

Срок – 1 октября 2023 г.;

б) составить рейтинг образовательных организаций высшего образования по такому параметру, как качество подготовки специалистов в сфере ИИ, определив в качестве основного показателя размер заработной платы выпускника в течение первого года после завершения обучения при его трудоустройстве по специальности.

Срок – 15 июля 2023 г.;

в) разработать и реализовать комплекс мер, направленных на развитие и внедрение отечественных облачных технологий и платформ, обеспечив соблюдение стандартов безопасности хранения и обработки больших массивов данных.

Срок – 1 сентября 2023 г.

4. Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям «Государственное и муниципальное управление» и «Коммуникации, связь, цифровая экономика» и при участии автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» и ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта» обеспечить реализацию мер, направленных на переход системы государственной власти на федеральном и региональном уровнях к модели управления на основе автоматического сбора и анализа данных с использованием информационных платформ.

Доклад – до 1 сентября 2023 г., далее – один раз в полгода.

5. Администрации президента РФ совместно с правительством Российской Федерации и с привлечением ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта» подготовить проект указа президента о внесении в Национальную стратегию развития ИИ на период до 2030 года изменений, предусматривающих в том числе реализацию комплекса мер, направленных на повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сферы и в системе государственного управления.

Срок – 1 июня 2023 г.

6. Минздраву совместно с Минэкономразвития и Минцифры обеспечить:

а) использование результатов медицинских исследований, получаемых с применением технологий ИИ, в клинических рекомендациях и системе обязательного медицинского страхования в целях перехода в перспективе к проактивной модели оказания медицинских услуг;

б) формирование открытых баз больших данных (дата-сетов) обезличенных медицинских данных пациентов в целях их использования для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении.

Срок – 1 июля 2023 г.

7. Комиссиям Государственного Совета Российской Федерации по направлениям «Государственное и муниципальное управление» и «Коммуникации, связь, цифровая экономика» обеспечить внедрение наиболее успешных практик применения технологий искусственного интеллекта в субъектах РФ.

Доклад – до 1 сентября 2023 г., далее – один раз в год.

8. ФНС совместно с Минэкономразвития и Минцифры принять меры, направленные на обеспечение эффективного применения механизма налоговых льгот, предоставляемых предпринимателям при приобретении и внедрении передовых отечественных информационно-телекоммуникационных технологий.

Доклад – до 1 марта 2023 г., далее – один раз в полгода.

9. Рекомендовать ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта» с привлечением заинтересованных организаций:

а) представить предложения:

  • о дополнительных мерах поддержки новых и действующих проектов в сфере ИИ;
  • о предоставлении отечественным разработчикам программного обеспечения доступа к обезличенным персональным данным в целях удовлетворения их потребностей в объеме, необходимом для создания и внедрения технологий машинного обучения.

Срок – 15 октября 2023 г.;

б) с привлечением Минцифры и Минэкономразвития оказывать методическое и консультативное содействие организациям, в том числе по вопросам создания индустриальных центров компетенций, практического применения технологий Интернета вещей, машинного обучения, обработки данных, и ежегодно формировать справочник лучших практик в этой сфере.

Доклад – до 15 октября 2023 г., далее – один раз в год;

в) представить предложения о дополнительных мерах поддержки специалистов в сфере ИИ.

Срок – 1 октября 2023 г.

10. Госкорпорации «Росатом» совместно с открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» и при участии Минцифры, публичного акционерного общества «Сбербанк России» и ведущих исследовательских университетов в сфере искусственного интеллекта обеспечить проведение начиная с 2023 года конференций по применению новых технологий вычислений и передачи данных.

Доклад – до 1 сентября 2023 г., далее – один раз в год.

11. Минпромторгу России с привлечением заинтересованных организаций обеспечить проведение начиная с 2023 года конференций по применению новых промышленных технологий.

Доклад – до 1 сентября 2023 г., далее – один раз в год.

12. Рекомендовать Государственной Думе ускорить рассмотрение проекта федерального закона, устанавливающего порядок обезличивания персональных данных.

Срок – 15 июля 2023 г.

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1 комментарий
№1
02.02.2023 11:34
Цитата, q
Рекомендовать Государственной Думе ускорить рассмотрение проекта федерального закона, устанавливающего порядок обезличивания персональных данных.
  1. Они заняты принятием закона о том, чтобы им не публиковать декларации о доходах
  2. им лень  -и декларации лень и ещё какой то ИИ - лень, и вообще... снова послание Путина - лень, проходили уже...

о чё им будет то...
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