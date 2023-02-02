Войти
Техкульт

«Роскосмос» испытывает элементы «Ангары», производство которой стартует в 2024 году

496
0
+1

«Роскосмос» испытывает элементы «Ангары»

Пресс-службой российского «Роскосмоса» озвучена информация по текущему развитию проекта по созданию ракет перспективной линейки, известной как «Ангара».

В частности сообщается, что на предприятии «Полет», которое расположено в г. Омск, уже практически завершили полную сборку макета второй ступени под названием «Ангара-НЖ», предназначенной для первой летной «Ангары-А5». Кроме того, на заводе уже приступили к ее пневмоиспытаниям — один из ряда ключевых этапов перед окончательной ее сборкой.

«Роскосмос» испытывает элементы «Ангары»

Помимо этого цех по окончательной сборке занимается монтажом двигателей на баки «Ангары-А5», а также на «Полете» проводят сборку основных гидропневматических элементов и прокладываются участки кабельной сети. По сути «Ангара-НЖ» является макетом носителя класса «Ангара-А5», который позволяет конструкторам провести тщательное тестирование первого летного представителя этого носителя и проверить соответствующую инфраструктуру космодрома.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Компании
Полёт НПП
Роскосмос
Похожие новости
09.07.2020
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с новым двигателем запланирован на 2023 год
04.05.2020
Сборка первой "Ангары-А5М" для пилотируемых пусков начнется с 2023 года
17.04.2020
Рогозин рассчитывает на начало процесса передачи военным ракеты "Ангара А5" в конце месяца
07.11.2019
Ракета "Ангара-А5П" для пилотируемых запусков будет создана к 2024 году
04.10.2019
Омский завод "Полет" с 2024 года будет выпускать по 10 ракет "Ангара" в год
25.01.2018
"В столице будет изготовлено шесть ракет "Ангара-А5"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 13:37
  • 43493
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.02 12:22
  • 49
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 02.02 11:55
  • 1
В России рассказали о сроках утилизации «Дмитрия Донского»
  • 02.02 11:44
  • 1
ВМС США внезапно приостановили работы по ремонту подводных лодок сразу в четырех сухих доках
  • 02.02 11:34
  • 1
Опубликованы поручения президента по развитию ИИ в стране
  • 02.02 11:29
  • 1
Испытания новейшего лёгкого тактического вездехода «Ерофей» начались на полигонах Восточного военного округа
  • 02.02 11:28
  • 2
В Хабаровске начались испытания тактического вездехода "Ерофей"
  • 02.02 10:49
  • 1
В Японии заявили о полном превосходстве российского Т-14 над Leopard 2
  • 02.02 10:40
  • 1
Авиационные царь-бомбы. На что способны боеприпасы, находящиеся на вооружении ВКС России
  • 02.02 10:29
  • 1
Представитель МИД РФ: Западные союзники Киева переходят от гибридной войны с Россией к прямому в ней участию
  • 02.02 10:26
  • 1
Песков считает, что вся военная инфраструктура и спутники НАТО работают против России
  • 02.02 10:21
  • 1
Путин потребовал от Минобороны не допускать обстрелы приграничных районов со стороны Украины
  • 02.02 10:17
  • 1
Украина получит до 140 западных танков в рамках первой волны помощи
  • 02.02 10:08
  • 1
В России допустили утилизацию сотен F-16 на Украине
  • 02.02 05:58
  • 13
В России захотели увеличить количество спутников