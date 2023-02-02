«Роскосмос» испытывает элементы «Ангары», производство которой стартует в 2024 году

«Роскосмос» испытывает элементы «Ангары»

Пресс-службой российского «Роскосмоса» озвучена информация по текущему развитию проекта по созданию ракет перспективной линейки, известной как «Ангара».

В частности сообщается, что на предприятии «Полет», которое расположено в г. Омск, уже практически завершили полную сборку макета второй ступени под названием «Ангара-НЖ», предназначенной для первой летной «Ангары-А5». Кроме того, на заводе уже приступили к ее пневмоиспытаниям — один из ряда ключевых этапов перед окончательной ее сборкой.

«Роскосмос» испытывает элементы «Ангары»

Помимо этого цех по окончательной сборке занимается монтажом двигателей на баки «Ангары-А5», а также на «Полете» проводят сборку основных гидропневматических элементов и прокладываются участки кабельной сети. По сути «Ангара-НЖ» является макетом носителя класса «Ангара-А5», который позволяет конструкторам провести тщательное тестирование первого летного представителя этого носителя и проверить соответствующую инфраструктуру космодрома.