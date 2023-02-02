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Ростех

Генеральный директор ОДК возглавит авиационные программы Госкорпорации Ростех

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Источник изображения: Фото: Антон Тушин

Генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха Александр Артюхов с 1 февраля 2023 года займет должность управляющего директора в Госкорпорации.

Александр Артюхов назначен на эту должность с учетом практического опыта в двигателестроении. Ключевой задачей нового управляющего директора станет координация действий холдингов Корпорации при масштабном наращивании производства гражданских судов для нужд авиакомпаний в целях обеспечения безопасности национальной транспортной системы России.

Александр Артюхов возглавляет Объединенную двигателестроительную корпорацию с 2015 года. За это время под его руководством предприятия ОДК успешно решали задачи по разработке новых двигателей и выпуску серийной продукции.

Создан и сертифицирован в составе пассажирского лайнера МС-21-310 двигатель ПД-14. Создана и сертифицирована силовая установка ТВ7-117СТ-01 для ближнемагистрального пассажирского самолета Ил-114-300. В этом году ожидается сертификация двигателя ПД-8 для региональных самолетов SSJ-New. Создан и прошел стендовые испытания газогенератор первого российского двигателя-демонстратора большой тяги ПД-35. Модернизирован и серийно производится двигатель НК-32 серии 02 для стратегической авиации.

Освоено производство полностью из российских комплектующих вертолетных двигателей линейки ТВ3-117 и ВК-2500. Разработан и серийно производится двигатель ТВ7-117В для вертолета Ми-38. Также разрабатываются вертолетные силовые установки ВК-650В и ВК-1600В.

Разработана и серийно производится первая российская турбина большой мощности ГТД-110М. Развивается вся линейка наземной техники для нужд нефтегазовой отрасли РФ. Впервые в российской истории создана и серийно производится силовая установка М55Р для фрегатов ВМФ РФ.

Из убыточной в 2015 году компания стала прибыльной, обеспечив среднегодовой рост выручки в 12,3% и среднегодовой рост прибыли в 6,1%. В корпорации реализуется трансформация индустриальной модели, активно развивается производственно-технологическая база, в связи с чем ряд предприятий корпорации, стоявших до 2015 года на грани банкротства, выправили финансовое положение и получили новый импульс развития.

Александр Артюхов окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «экономика и управление в машиностроении». Имеет ученую степень кандидата технических наук. Работал на различных должностях в Уфимском моторостроительном производственном объединении. С 2011 года – управляющий директор ОАО «УМПО», с июля 2015 года – генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха.

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Страны
Россия
Продукция
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