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Ростех

Врио генерального директора ОДК назначен Вадим Бадеха

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Вадим Бадеха назначен временно исполняющим обязанности генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха с 1 февраля 2023 года. Ранее он возглавлял Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).

Вадим Александрович окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», продолжил обучение в Самарском университете им. С.П. Королева по специальности «конструкция, проектирование и производство авиационных двигателей». Занимал ряд руководящих должностей, с 2009 года – генеральный директор УЗГА.

Под его руководством была реализована стратегия развития предприятия, которое в конце нулевых специализировалось почти исключительно на ремонте газотурбинных двигателей для самолетов, вертолетов и наземных установок, а также вертолетных редукторов. В результате сегодня завод сформировался как полноценное авиастроительное предприятие, разрабатывающее и производящее воздушные суда, комплектующие и системы для них.

За минувшие годы на мощностях УЗГА построено более 450 самолетов. Продукция компании составляет основу учебно-тренировочного парка учебных заведений гражданской авиации, широко используется на региональных и местных линиях.

Кроме того, заводом создана линейка газотурбинных и поршневых двигателей. Предприятие стало одним из лидеров в разработке и строительстве беспилотных летательных аппаратов.

В результате реализации инвестпроектов созданы новые высокотехнологичные производства в различных регионах страны. Выручка завода с 1,5 млрд рублей в 2008 году выросла до 42 млрд рублей по итогам 2022 года.

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