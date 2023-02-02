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Ростех

Ростех запустил производство новых охотничьих патронов IGLA

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НИИ прикладной химии Госкорпорации Ростех (НИИПХ) организовал производство охотничьих дробовых патронов нового бренда IGLA, которые состоят полностью из отечественных компонентов и могут заменить на российском рынке продукцию зарубежных производителей. Мощностей предприятия хватит, чтобы закрыть потребности охотников в патронах разных видов.

По своим характеристикам IGLA не уступает иностранным аналогам: скорость дроби – свыше 400 м/с, средняя кучность – 70%, осыпь – 65%, дальность стрельбы – 50 метров, дробь повышенной твердости обеспечивает хорошую резкость боя. Патрон устойчив к воздействию экстремальных температур, порох высокого качества позволяет сохранить чистоту ствола и стабильность работы оружия при интенсивной стрельбе.

«Новые боеприпасы IGLA на 100% отечественные, а потому смогут заменить на российском рынке продукцию иностранных производителей, многие из которых ушли из нашей страны и остановили поставки комплектующих. Мощности предприятия позволят выпускать до 500 тысяч патронов в месяц, а в перспективе – еще больше нарастить производство. Это позволит полностью закрыть потребности российских потребителей в этой продукции», – сказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

В настоящее время в линейке IGLA представлены патроны навеской 32 г с дробью №3, №5, №7. В дальнейшем ожидается расширение ассортимента патронов.

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Компании
НИИП Тихомирова
Ростех
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