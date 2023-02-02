Войти
ЦАМТО

Португалия оценивает возможность закупки БЛА "Байрактар TB2"

397
0
0
Bayraktar TB2
Церемония передачи Войску Польскому первого из заказанных Польшей беспилотного авиационного комплекса с шестью разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Teknoloji. Мирославец (Польша), 28.10.2022.
Источник изображения: министерство национальной обороны Польши

ЦАМТО, 1 февраля. Португалия инициировала переговоры с турецкой компанией Baykar Defence о закупке БЛА (предположительно "Байрактар TB2"), заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Португалии Жоао Гомешем Кравиньо.

Глава турецкого МИД отметил, что Турция видит значительный потенциал в оборонном сотрудничестве с Португалией. Так, стороны договорились поощрять национальные компании к совместному инвестированию. Кроме того, были проведены переговоры о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности. Тем не менее, на текущем этапе переговоров конкретная информация о предполагаемой покупке не разглашается.

Baykar Defence заключила контракты на поставку БЛА "Байрактар TB2" с 28 странами мира. Первой европейской страной-покупателем стала Польша, которая получила первые комплексы в октябре 2022 года. Несмотря на боевые действия на Украине, турецкая компания продолжает поставки Киеву своих БЛА.

Главное управление разведки МО Украины 25 января 2023 года сообщило, что Baykar Defence безвозмездно поставила в качестве помощи ВСУ два БЛА "Байрактар TB2".

Как сообщал ЦАМТО, средневысотный БЛА большой продолжительности полета "Байрактар TB2" предназначен для ведения разведки, а также поражения наземных целей с использованием управляемых боеприпасов. Размах крыла аппарата составляет 12 м, длина – 6,5 м. БЛА максимальной взлетной массой 650 кг оснащен одним двигателем внутреннего сгорания мощностью 100 л.с., толкающим двухлопастным воздушным винтом, может нести на четырех подкрыльевых узлах подвески два высокоточных боеприпаса MAM-L массой по 21,5 кг и два MAM-C массой по 7 кг, позволяющие поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 27 ч, масса полезной нагрузки – до 55 кг, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км, максимальная скорость – около 220 км/ч. "Байрактар TB2" оснащен комплектом авионики, обеспечивающим руление, взлет, полет и посадку в автономном режиме.

По данным компании, на текущий момент число стран, заказавших "Байрактар TB2", возросло до 28. В числе подтвержденных покупателей "Байрактар TB2": Турция, Албания, Катар, Киргизия, Кувейт, Туркмения, Азербайджан, Польша, Украина, Джибути, Нигер, Марокко. Baykar может производить 200 БЛА в год и стремится увеличить этот показатель до 500 ед. В 2022 году компания подписала экспортные контракты на сумму 1,18 млрд. долл., что составляет 99,3% от общего объема заключенных в 2022 году контрактов (то есть в 2022 году компания работала с ориентацией исключительно на экспорт).

По информации турецких СМИ, еще ряд стран Европы, в том числе Румыния и Италия, ведут переговоры по закупке турецких БЛА.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Албания
Джибути
Италия
Катар
Киргизия
Кувейт
Марокко
Нигер
Польша
Португалия
Румыния
Туркменистан
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
23.01.2023
Вооруженные силы Кувейта получат турецкие БЛА "Байрактар TB2"
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 13:37
  • 43493
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.02 12:22
  • 49
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 02.02 11:55
  • 1
В России рассказали о сроках утилизации «Дмитрия Донского»
  • 02.02 11:44
  • 1
ВМС США внезапно приостановили работы по ремонту подводных лодок сразу в четырех сухих доках
  • 02.02 11:34
  • 1
Опубликованы поручения президента по развитию ИИ в стране
  • 02.02 11:29
  • 1
Испытания новейшего лёгкого тактического вездехода «Ерофей» начались на полигонах Восточного военного округа
  • 02.02 11:28
  • 2
В Хабаровске начались испытания тактического вездехода "Ерофей"
  • 02.02 10:49
  • 1
В Японии заявили о полном превосходстве российского Т-14 над Leopard 2
  • 02.02 10:40
  • 1
Авиационные царь-бомбы. На что способны боеприпасы, находящиеся на вооружении ВКС России
  • 02.02 10:29
  • 1
Представитель МИД РФ: Западные союзники Киева переходят от гибридной войны с Россией к прямому в ней участию
  • 02.02 10:26
  • 1
Песков считает, что вся военная инфраструктура и спутники НАТО работают против России
  • 02.02 10:21
  • 1
Путин потребовал от Минобороны не допускать обстрелы приграничных районов со стороны Украины
  • 02.02 10:17
  • 1
Украина получит до 140 западных танков в рамках первой волны помощи
  • 02.02 10:08
  • 1
В России допустили утилизацию сотен F-16 на Украине
  • 02.02 05:58
  • 13
В России захотели увеличить количество спутников