Португалия оценивает возможность закупки БЛА "Байрактар TB2"

ЦАМТО, 1 февраля. Португалия инициировала переговоры с турецкой компанией Baykar Defence о закупке БЛА (предположительно "Байрактар TB2"), заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Португалии Жоао Гомешем Кравиньо.

Глава турецкого МИД отметил, что Турция видит значительный потенциал в оборонном сотрудничестве с Португалией. Так, стороны договорились поощрять национальные компании к совместному инвестированию. Кроме того, были проведены переговоры о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности. Тем не менее, на текущем этапе переговоров конкретная информация о предполагаемой покупке не разглашается.

Baykar Defence заключила контракты на поставку БЛА "Байрактар TB2" с 28 странами мира. Первой европейской страной-покупателем стала Польша, которая получила первые комплексы в октябре 2022 года. Несмотря на боевые действия на Украине, турецкая компания продолжает поставки Киеву своих БЛА.

Главное управление разведки МО Украины 25 января 2023 года сообщило, что Baykar Defence безвозмездно поставила в качестве помощи ВСУ два БЛА "Байрактар TB2".

Как сообщал ЦАМТО, средневысотный БЛА большой продолжительности полета "Байрактар TB2" предназначен для ведения разведки, а также поражения наземных целей с использованием управляемых боеприпасов. Размах крыла аппарата составляет 12 м, длина – 6,5 м. БЛА максимальной взлетной массой 650 кг оснащен одним двигателем внутреннего сгорания мощностью 100 л.с., толкающим двухлопастным воздушным винтом, может нести на четырех подкрыльевых узлах подвески два высокоточных боеприпаса MAM-L массой по 21,5 кг и два MAM-C массой по 7 кг, позволяющие поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 27 ч, масса полезной нагрузки – до 55 кг, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км, максимальная скорость – около 220 км/ч. "Байрактар TB2" оснащен комплектом авионики, обеспечивающим руление, взлет, полет и посадку в автономном режиме.

По данным компании, на текущий момент число стран, заказавших "Байрактар TB2", возросло до 28. В числе подтвержденных покупателей "Байрактар TB2": Турция, Албания, Катар, Киргизия, Кувейт, Туркмения, Азербайджан, Польша, Украина, Джибути, Нигер, Марокко. Baykar может производить 200 БЛА в год и стремится увеличить этот показатель до 500 ед. В 2022 году компания подписала экспортные контракты на сумму 1,18 млрд. долл., что составляет 99,3% от общего объема заключенных в 2022 году контрактов (то есть в 2022 году компания работала с ориентацией исключительно на экспорт).

По информации турецких СМИ, еще ряд стран Европы, в том числе Румыния и Италия, ведут переговоры по закупке турецких БЛА.