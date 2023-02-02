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ТАСС

Центр Хруничева не уведомляли о расторжении контракта на запуск корейского спутника

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Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

По словам гендиректора центра Алексея Варочко, у Республики Корея нет прямых соглашений с Россией на запуск спутника

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) не получал уведомлений о расторжении контракта на запуск спутника Южной Кореи "Компсат-6" ("Ариранг-6") на ракете-носителе "Ангара-1.2". Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Алексей Варочко в среду.

"Мы не получали уведомлений от заказчика запуска о расторжении контракта", - заявил Варочко.

По словам гендиректора, у Республики Корея нет прямых соглашений с Россией на запуск спутника. Заказчиком выступает Корейский институт аэрокосмических исследований, который в 2016 году заключил контракт о предоставлении пусковых услуг с дочерним предприятием Центра Хруничева в США - компанией ILS. Сам Центр Хруничева участвует в проекте в рамках субконтракта.

"Все требования Южной Кореи по контракту на запуск спутника "Компсат-6" на ракете-носителе "Ангара-1.2" Центром Хруничева выполнены. Кроме того, на сегодняшний день контракт и субконтракт на пусковые услуги по выведению КА "Компасат-6" являются действующими", - отметил глава предприятия.

Однако лицензия Министерства торговли США на экспорт космического аппарата "Компсат-6" в Россию была приостановлена. "Спутник не может быть ввезен для подготовки и проведения запуска. Срок приостановки лицензии не определен. Этот факт еще раз подтверждает влияние санкций на экономику тех стран, которые к ним присоединились, и международное сотрудничество в космосе в целом", - сказал Варочко, подчеркнув, что Центр Хруничева продолжает рассматривать возможные пути продолжения сотрудничества с учетом "реалий и особенностей современного мира".

Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи сообщило, что Республика Корея расторгла в январе соглашение с Россией о запуске спутника "Ариранг-6" на ракете "Ангара-1.2". Вместо российской ракеты планируется использовать европейский носитель Vega-C. 

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Россия
США
Южная Корея
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
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