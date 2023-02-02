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ТАСС

Расчеты "Искандеров" Балтфлота провели учения по нанесению массированных ракетных ударов

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

В учениях задействовали около 50 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники

КАЛИНИНГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" ракетного соединения Балтийского флота провели в Калининградской области учения по боевой готовности с отработкой действий нанесения ракетных ударов по наземным объектам условного противника. Об этом в среду сообщила пресс-служба флота.

"В рамках учения ракетчики скрытно выдвинулись в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника", - рассказали в пресс-службе. Произведя электронные пуски, расчеты "Искандеров" отработали действия по смене позиционного района в целях выхода из-под возможного ответного удара "противника".

Отмечается, что на учениях командованием ракетного соединения также отрабатывались вопросы скрытого управления подразделениями из подвижных командных пунктов. Кроме этого, боевые расчеты ракетчиков действовали в условиях радиационного и химического "заражения" местности, а также отражали нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника. Для этого был задействован специальный летающий дрон, с помощью которого производилась разведка местности для смены позиций и выявление скрытых диверсионных групп условного противника.

"К участию в мероприятиях боевой подготовки было привлечено около 50 военнослужащих, задействовано порядка 10 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении пресс-службы.

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для уничтожения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов и вертолетов на аэродроме. 

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