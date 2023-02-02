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Президент Хорватии Миланович: в состав Украины Крым больше не вернется

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Президент Хорватии Зоран Миланович
Президент Хорватии Зоран Миланович.
Источник изображения: © AP Photo / Darko Bandic

Президент Хорватии Миланович заявил, что Крым никогда не будет украинским

Президент Хорватии Миланович наперекор НАТО заявил, что "аннексированный" Россией Крым никогда вернется в состав Украины, сообщает Business Insider. Однако премьер-министр страны с ним не согласился, отметив, что своими комментариями тот лишь подорвал внешнеполитическую позицию страны.

Шинед Бейкер (Sinéad Baker)

В понедельник президент Хорватии наперекор союзникам по НАТО заявил во всеуслышание, что Крым, который Россия аннексировала в 2014 году, для Украины навсегда потерян.

"Очевидно, что в состав Украины Крым больше не вернется", — заявил Зоран Миланович.

Российскую аннексию не признали ни ЕС, ни США, ни Китай, а Украина поклялась вернуть черноморский полуостров в рамках нынешней военной кампании.

Полуостров был захвачен до начала боевых действий в феврале 2022 года.

Миланович также осудил поставки на Украину западного оружия, в том числе недавнее решение Германии, США и других союзников об отправке передовых танков.

"Я против отправки туда смертоносного оружия, — сказал он журналистам во время посещения воинской части. — Это лишь затягивает конфликт".

Он добавил: "Да и какова цель? Распад России, смена власти? Некоторые даже говорят о том, чтобы разорвать Россию на части. Это вообще безумие".

Мнение Милановича, что поставки оружия на Украину лишь затянут боевые действия, расходится со взглядами других западных чиновников. Те убеждены в обратном: получив все необходимое оружие, Украина сможет скорее положить конец конфликту.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в декабре, что передача Украине наилучшего оружия приблизит окончание боевых действий. "Необходимой для успеха доблести украинцам не занимать. Они это доказали. Им просто нужно побольше оружия", — сказал он.

За последние месяцы Украина оттеснила российские войска на востоке, не дав им завоевать обширные территории страны.

А уже в январе эксперты рассказали нашему корреспонденту Джону Холтивангеру, что следующим большим этапом конфликта может стать битва за Крым.

Президент Хорватии не раз критиковал западную помощь Украине.

В октябре Миланович заявил, что Хорватия не будет обучать украинские войска: "Я не хочу, чтобы наша страна погружалась в этот конфликт больше, чем необходимо".

Однако премьер-министр страны Андрей Пленкович, имеющий бóльший политический вес, наоборот, занял проукраинскую позицию.

В понедельник он заявил, что своими комментариями Миланович "нанес прямой урон внешнеполитической позиции Хорватии".

В июне прошлого года Пленкович заявил, что поддерживает шаги Украины в направлении ЕС, а в сентябре обвинил Россию в нарушении международного права.

Ранее в январе Пленкович заявил, что главная задача на сегодняшний день — "помочь Украине восстановить свои территории, сберечь суверенитет и сохранить конституционный строй".

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