Песков считает, что вся военная инфраструктура и спутники НАТО работают против России

По словам пресс-секретаря президента РФ, они действуют в интересах Украины

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россия видит, что вся военная инфраструктура НАТО, включая спутники, круглосуточно работает против РФ в интересах Украины. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, как вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ, мы видим, как вся разведывательная инфраструктура НАТО, включая авиацию разведывательную, спутниковые группировки в режиме 24/7 работают в интересах Украины", - сказал он.

По словам Пескова, такие действия создают "весьма особенные, враждебные" условия для России, которых Москва не может не замечать.