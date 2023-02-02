Войти
ТАСС

Песков считает, что вся военная инфраструктура и спутники НАТО работают против России

414
1
0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента РФ, они действуют в интересах Украины

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россия видит, что вся военная инфраструктура НАТО, включая спутники, круглосуточно работает против РФ в интересах Украины. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, как вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ, мы видим, как вся разведывательная инфраструктура НАТО, включая авиацию разведывательную, спутниковые группировки в режиме 24/7 работают в интересах Украины", - сказал он.

По словам Пескова, такие действия создают "весьма особенные, враждебные" условия для России, которых Москва не может не замечать. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
14.03.2022
Эксперты: Что грозило России в случае непроведения спецоперации на Украине
28.12.2021
Kayhan (Иран): конфронтация России и НАТО — есть ли возможные пределы?
27.12.2021
Путин о вопросах безопасности: Россию приперли к такой линии, что дальше отступать нельзя
01.09.2020
Le Monde (Франция): французского офицера НАТО обвиняют в шпионаже на Россию
02.12.2019
Полет "Нептуна": на Украине испытали "страшную для россиян" ракету
08.10.2019
В США предложили способ "сдерживания" России в Черноморском регионе
09.06.2014
Крах клиентов коллаборационизма и будущее России
1 комментарий
№1
02.02.2023 10:26
И что... Что-то вообще меняется от того, что считает Песков, а что не считает? Что сказал Песков, а что не сказал? И почему вообще Песков, что-то считает? Он вообще по должности кто у нас? Считатель или глашатай? Никто ничего не попутал?

Представим, что нет Пескова - что вообще поменяется от этого в России?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 13:37
  • 43493
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.02 12:22
  • 49
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 02.02 11:55
  • 1
В России рассказали о сроках утилизации «Дмитрия Донского»
  • 02.02 11:44
  • 1
ВМС США внезапно приостановили работы по ремонту подводных лодок сразу в четырех сухих доках
  • 02.02 11:34
  • 1
Опубликованы поручения президента по развитию ИИ в стране
  • 02.02 11:29
  • 1
Испытания новейшего лёгкого тактического вездехода «Ерофей» начались на полигонах Восточного военного округа
  • 02.02 11:28
  • 2
В Хабаровске начались испытания тактического вездехода "Ерофей"
  • 02.02 10:49
  • 1
В Японии заявили о полном превосходстве российского Т-14 над Leopard 2
  • 02.02 10:40
  • 1
Авиационные царь-бомбы. На что способны боеприпасы, находящиеся на вооружении ВКС России
  • 02.02 10:29
  • 1
Представитель МИД РФ: Западные союзники Киева переходят от гибридной войны с Россией к прямому в ней участию
  • 02.02 10:26
  • 1
Песков считает, что вся военная инфраструктура и спутники НАТО работают против России
  • 02.02 10:21
  • 1
Путин потребовал от Минобороны не допускать обстрелы приграничных районов со стороны Украины
  • 02.02 10:17
  • 1
Украина получит до 140 западных танков в рамках первой волны помощи
  • 02.02 10:08
  • 1
В России допустили утилизацию сотен F-16 на Украине
  • 02.02 05:58
  • 13
В России захотели увеличить количество спутников