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Военное обозрение

Евросоюз намерен вдвое увеличить количество украинских военных в рамках тренировочной миссии

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Источник изображения: topwar.ru

Западные союзники Киева всерьез обеспокоены наращиванием сил российской армии на Украине, что служит явным признаком скорого масштабного наступления ВС РФ. Стремясь хоть как-то помочь ВСУ хотя бы удержать существующие рубежи обороны, страны НАТО увеличивают поставки вооружений, снимая все больше ограничений по их виду. Одновременно европейские союзники торопятся помочь украинскому командованию в покрытии дефицита кадровых военных, кои все больше выбывают из строя, особенно в боях на Донецком участке фронта.

Высокопоставленный европейский чиновник в Брюсселе сообщил журналистам, что Евросоюз намерен вдвое увеличить количество украинских военных в рамках тренировочной миссии с 15 тысяч до 30 тысяч.

К концу второго квартала будет завершена подготовка 15 тысяч военных, после чего планируется поставить цель подготовить еще 15 тысяч

— сообщил источник о двукратном увеличении «конвейерного производства» боевиков для ВСУ.

Окончательное решение о масштабах и мерах военной помощи, в том числе в части подготовки военнослужащих по стандартам НАТО в тренировочных лагерях европейских стран, будет принято, скорее всего, в ходе саммита ЕС-Украина. Собрание европейских союзников Украины запланировано на 3 февраля, пройдет оно, вероятнее всего, в Киеве. И снова, по какой-то необъяснимой для российского гражданина причине, саммит спонсоров киевского режима, очевидно, пройдет в полной безопасности от ракетных ударов со стороны ВС РФ.

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Россия
Украина
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Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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