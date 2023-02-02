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ИноСМИ

Западные политики сделали первые шаги к развалу Евросоюза

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Акция протеста профсоюзов во Франции. Протестующие требуют повышения зарплат и улучшения условий труда
Акция протеста профсоюзов во Франции. Протестующие требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.
Источник изображения: © РИА Новости Марк Пэрис

Европейские правительства перестали обращать внимание на своих избирателей в угоду США

Прошедшая в германском Нюрнберге антивоенная демонстрация ознаменовала новый этап недовольства и усталости европейцев от кризиса на Украине. Ощутившие на себе все прелести антироссийских санкций, они все громче заявляют о недовольстве проамериканской и проукраинской политикой своих правительств. Сами правительства делают вид, что не видят протестов и даже не смущаются, когда официальные лица прямо заявляют: да, мы ведем войну с Россией! Все это свидетельствует о глубоком кризисе европейской демократии, который может привести к развалу Евросоюза.

"Мы и есть красная линия!" — написали на плакате участники нюрнбергской манифестации, тем самым заявив, что не одобряют отправку тяжелого вооружения на Украину. Другие плакаты призывали к "мирным переговорам вместо поставок оружия". Обращал на себя внимание и транспарант с надписью "Если гражданин становится неудобным — он вдруг сразу "правоэкстремист"".

Гражданские протесты в Европе усилились после того, как правительство Германии сдалось под нажимом США. Появляющиеся в прессе и социальных сетях сведения об опустошенных складах бундесвера и нехватке танков у французской армии, невыгодные для европейской бронетехники сравнения с российской — все это поднимает градус недовольства. Оно лишь усиливается от того, что введенные Западом антироссийские санкции ударили прежде всего по европейцам, а не по нашей стране.

Ярче всего, пожалуй, этот процесс заметен во Франции. Здесь еще в октябре 2022 года прошла серия массовых манифестаций. Митингующие протестовали против ухудшения своего экономического положения, причиной которого стали перебои с поставкой российских энергоносителей. Октябрьские протесты вывели на французские улицы сотни тысяч митингующих. Сопоставимое число манифестантов тогда же собрали митинги в Германии — по тем же поводам. А в Италии на волне народного недовольства к власти пришло ультраправое правительство. Эту победу Джорджи Мелони в США сразу же окрестили"подарком Путину" и предрекли, что она приведет к дальнейшему ослаблению единства в Европе.

Но ни Германия в лице канцлера Олафа Шольца и его правительства, ни Франция во главе с Эммануэлем Макроном, ни тем более Великобритания под руководством Риши Сунака не обращают внимания на эти процессы. Да, они готовы успокаивать своих граждан и подданных. Но прислушиваться к ним — нет. Гораздо важнее для политиков одобрение и поддержка их действий со стороны заокеанского партнера. Точнее, инструктора. Лучше всего это доказала история с попыткой германского правительства воздержаться от поставок танков на Украину. На саммите в Раммштайне добиться согласия Германии не удалось. А всего через пять дней немцы сквозь зубы подтвердили: да, мы дадим танки.

Это заявление прозвучало на фоне резкого падения поддержки поставок оружия со стороны европейцев. Причем в первую очередь тенденция заметна в тех странах, которые взяли на себя самые большие обязательства. Так, во Франции число сторонников военной помощи Украины с марта по сентябрь упало с 67% до 54%, в Бельгии — с 60% до 48%, в Нидерландах — с 67% до 57%, в Испании — с 66% до 57%, а в Германии — с 57% до 48%.

Только в Польше число поддерживающих военную помощь Украине за тот же период выросло с 75% до 76%. Ничего странного в этом нет: антироссийская риторика польского общества хорошо известна, и она полностью соответствует позиции правительства Польши. Но и в этой стране уже начинается рост антиукраинских настроений. Особенно ярко это проявилось минувшей осенью, когда поляки громко потребовали"остановить украинизацию Польши".

Налицо очевидное противоречие между приверженностью демократии, о которой без устали твердит Евросоюз, и реальной работой демократических механизмов. Точнее, сбоем их работы. Чем больше Западная Европа втягивается в украинский кризис, тем яснее становится, что европейские правительства перестали обращать внимание на своих избирателей.

Обстановку в Старом Свете можно смело описывать знаменитой формулой революционной ситуации: "Низы не хотят, верхи не могут". Низы чем дальше, тем больше не хотят жить в условиях галопирующей инфляции, сокращения социальных программ и роста налогового бремени, которые стали результатом глобальных санкций и поддержки Украины. А верхи Евросоюза не могут преодолеть кабальной политической зависимости от Соединенных Штатов.

Конечно, ни о какой грядущей революции в Европе говорить не приходится. Но кризис демократических институтов налицо. Как следствие, свои позиции укрепляют прежде всего правые партии и политики правого толка.

Классический пример — венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он последовательно выступает за нейтралитет своей страны в конфликте вокруг Украины и при этом жестко настроен в отношении влияния США на европейскую политику. "Потерпевшими от ошибочной санкционной политики и войны являются европейцы. На войне точно выигрывает Америка, точно проигрывает Европа", — не так давно заявил Орбан. А еще раньше он утверждал, что стратегия Запада в отношении поддержки Украины глубоко ошибочна: "Она построена на четырех столпах: что Украина может выиграть войну против России с помощью оружия НАТО, что санкции ослабят Россию и дестабилизируют ее руководство, что санкции нанесут России больший ущерб, чем Европе, и что мир встанет в очередь в поддержку Европы. Но это не сработало. Мы сидим в машине, у которой проколоты все четыре колеса".

Столь резкие высказывания Орбан позволяет себе, поскольку опирается на реальную поддержку населения Венгрии. И не только. В последнее время венгерское правительство все жестче критикует Украину за позицию в отношении венгров, живущих в Закарпатье. Это полностью согласуется с политикой премьера, стремящегося включить в венгерское сообщество всех соотечественников и ради этого добившегося смены названия страны с "Венгерской республики" на "Венгрию".

В том числе и поэтому на Западе премьера Орбана стали именовать "венгерским Путиным". В действительности главное сходство двух национальных лидеров — в безоговорочной поддержке населения их стран. Премьера Венгрии трудно назвать союзником России. Зато он очевидно разделяет позицию российского президента в ключевых вопросах внутренней политики: поддержка государственных, национальных и семейных ценностей, неприятие тотальной толерантности и глобализации, отрицание монополярного Pax Americana. Именно это и обеспечивает двум лидерам уверенную демократическую опору на избирателей.

Очень немногие европейские политики могут сегодня сказать о себе то же самое. Оттого и вынуждены они постоянно лавировать между собственными недовольными согражданами и американскими интересами, неизменно прогибаясь под последние. Потому-то, по образному выражению Виктора Орбана, "правительства в Европе рушатся как костяшки домино".

Долго эта игра продолжаться не может. И европейцев не ждет в ней ничего, кроме проигрыша. Он приведет к тому, что национальные правительства возглавят ультраправые консерваторы. Это станет первым шагом к развалу Евросоюза, который так и не смог стать ни российским партнером, ни американским противовесом в Старом Свете.

Антон Трофимов

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