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ТАСС

WSJ: украинский конфликт пока не привел к росту заказов у оборонных концернов США

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Производственная линия завода компании Lockheed Martin.
Производственная линия завода компании Lockheed Martin.
Источник изображения: defenseworld.net

Уровень продаж у корпорации Lockheed Martin снижается второй год подряд, отмечает газета

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Украинский конфликт пока не привел к значительному увеличению числа заказов у американских оборонных концернов, несмотря на передачу крупных партий вооружения Киеву. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, крупнейший наземный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны "не привел к буму продаж для американских оборонных подрядчиков". Производители вооружений пытаются отреагировать на повышенный спрос на свою продукцию, возникший "из-за сбоев в цепочке поставок, ограниченного рынка труда и [организации] процесса закупок Пентагона, который может занять годы", говорится в публикации.

Уровень продаж у корпорации Lockheed Martin, производящей противотанковые ракетные комплексы Javelin и зенитные ракетные комплексы Stinger совместно с концерном Raytheon, снижается второй год подряд. Несмотря на ожидания инвесторов в начальной стадии конфликта, массовые поставки западных вооружений Киеву не привели к немедленному росту заказов. Как отмечается в статье, причиной этого стала отправка на Украину боеприпасов из запасов Пентагона, в том время как производственные линии для их изготовления не были приспособлены к наращиванию объемов в сжатые сроки.

В материале также упоминаются проблемы американской оборонной промышленности, связанные с закрытием заводов из-за низкого числа заказов от Пентагона в предыдущие годы. В частности, металлические оболочки для артиллерийских снарядов производит лишь одно предприятие в США. Оно находится в штате Айова. 

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Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
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