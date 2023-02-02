Президент Польши пообещал передать Украине новую партию танков Т-72 и PT-91 Twardy

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Власти Польши приняли решение передать Украине партию танков советского производства Т-72 и польские танки PT-91 Twardy. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая перед журналистами во время визита в Литву.

Как отметил Дуда, сейчас Польша передает Украине танки Leopard немецкого производства в количестве, достаточном для вооружения танковой роты. Но вдобавок к ним, на Украину отправят и танки советского и польского производства.

По словам Дуды, Польша располагает модернизированной версией танков Т-72, а также танками польского производства PT-91 Twardy. Польский президент назвал эти танки хорошим, качественным оружием, которое способно оказать неплохую поддержку украинским войскам на поле боя. Дуда отметил, что Варшава отправила на Украину большое количество оружия и военной техники.

По подсчетам польского лидера, Украине переданы более 240 танков, более 100 бронемашин, десятки тысяч автоматов, огромное количество боеприпасов к разным видам оружия. Также Украине были поставлены находившиеся на вооружении Войска Польского самоходные гаубицы Krab дальнего радиуса действия, который составляет 50 километров.

Кроме того, польское министерство национальной обороны осуществляет подготовку личного состава украинских формирований. Дуда умалчивает и о помощи в виде наемников, которые представлены «отпускниками» польской армии и бывшими военными. По утверждению российских военкоров, в Донбассе во многих местах на линии фронта воюют едва ли не полностью укомплектованные польскими наемниками подразделения украинских вооружённых сил.