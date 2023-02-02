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ИноСМИ

В Балтийском море отработали подготовку к войне с Россией

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Учения NATO Baltops 2015 в Балтийском море в районе польского города Устка
Учения NATO Baltops 2015 в Балтийском море в районе польского города Устка.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

Iltalehti: Финляндии отвели решающую роль в войне с Россией

Балтийское море практически уже можно считать внутренним морем НАТО, пишет автор статьи в Iltalehti. В доказательство он приводит подробности учений, которые прошли с использованием шведских подлодок у финского полуострова Ханко. Американцы, в свою очередь, отработали переброску туда бронетехники и высадку десанта.

Лаури Нурми (Lauri Nurmi)

Командующий подводными силами ВМС Швеции Фредрик Линден (Fredrik Lindén) сообщил газете Iltalehti, что руководимая им флотилия подводных лодок отработала совместную оборону с финскими военно-морскими силами у берегов Ханко. ВМС Финляндии также тренировались отслеживать шведские подлодки.

"В прошлом году мы отработали отслеживание подводных лодок с финскими ВМС", — говорит Линден.

"Учения прошли у полуострова Ханко", — добавляет он.

В частности, Линден упоминает остров Руссаро.

"Мы были подводной мишенью для финских корветов", — подчеркивает Линден глубину сотрудничества.

Информация о проведении учений с использованием шведских подводных лодок у финского побережья имеет важное значение, поскольку Финляндия не имеет возможности отслеживать российские подводные лодки со своих собственных подлодок.

Порт Ханко может стать одним из "спасательных кругов" Финляндии в случае начала войны. Американцы, в свою очередь, отработали переброску бронетехники и высадку десанта прямо на полуостров Ханко.

Шведские подводные силы изучили маршруты и особенности финского побережья еще в мирное время, что является большим преимуществом в совместной морской обороне.

Отслеживание российских подлодок

Линден подчеркивает, что местоположение российских подлодок можно будет обнаружить без раскрытия своего собственного местоположения.

Если объект нужно будет уничтожить, подлодка передаст координаты вертолету военно-воздушных сил.

В эпоху электронных войн можно скрыть свое местонахождение: для уничтожения подлодки противника сбросить торпеду с воздуха, а навести ее на цель с подлодки.

Линден подчеркивает, что задачей шведской флотилии подводных лодок является защита движения судов в Балтийском море и защита коммуникационных кабелей, проходящих по морскому дну.

Если Россия начнет войну против демократических стран в Балтийском море, шведские подводные лодки дадут возможность НАТО перебросить дополнительные силы в Прибалтику и Финляндию.

"До 1991 года все сценарии угроз основывались на борьбе с большой „красной стрелой“, движущейся с востока. Швеция и Финляндия не входили в НАТО, нам нужно было как-то справляться самостоятельно", — напоминает Линд о прошлом стран.

Минные заграждения в Финском заливе

Времена меняются. Балтийское море уже практически можно считать внутренним морем НАТО.

"Вызов заключается в наращивании сил в странах Балтийского региона. Вместо того, чтобы просто остановить „красную стрелу“, нам нужно направить „синюю стрелу“ к нужной точке. Это новый сценарий", — говорит Линден.

По словам Линдена, у соперника — то есть, у России — может быть три стратегии для уничтожения "синей стрелы".

"При помощи подлодок вот здесь", — показывает командир на Северное море к югу от Норвегии на карте.

"Или при помощи мин в Датских проливах".

Третий вариант нападения России на силы НАТО — подводная война в Балтийском море.

"Третий вариант — препятствование движению судов в Балтийском море. В основном это будет осуществляться при помощи подводных лодок".

Линден также рассказывает, как можно будет предотвратить планы русских. Роль Финляндии в планировании общей обороны НАТО имеет решающее значение.

"Финский залив можно перекрыть минами, а затем взять под свой контроль базу подлодок в Палдиски", — подчеркивает Линден.

Военно-морская база Палдиски расположена в Эстонии недалеко от Таллинна. Когда Россия начала спецоперацию на Украине, НАТО направила в Палдиски свои тральщики. Кроме того, к финскому полуострову Порккала подошли немецкие тральщики.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Дания
Норвегия
Россия
Украина
Финляндия
Швеция
Эстония
Проекты
NATO
Военные учения
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