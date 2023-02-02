Хабаровск отправит багги собственной разработки в зону спецоперации

Губернатор Дегтярев: опытные образцы багги "Ерофей" отправят в зону спецоперации

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Багги "Ерофей", разработанные хабаровскими энтузиастами для российских военных, готовят к отправке в зону спецоперации, пока же идут испытания на полигонах Восточного военного округа, заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Ранее он сообщал о разработке в Хабаровске нового легкого вездехода. Название "Ерофей" выбрали жители края в онлайн-голосовании в честь землепроходца Ерофея Хабарова

"Багги "Ерофей" проходит испытания на полигонах Восточного военного округа России в Хабаровске. Уже собрано пять опытных образцов. Готовимся к отправке в зону проведения СВО и серийному выпуску", - написал Дегтярев в телеграм-канале.

Ранее губернатор сообщал, что производство развернуто в Хабаровске. При выходе на полную мощность планируется производить до 20 единиц в месяц.

Скорость багги по бездорожью достигает 150 км/ч, грузоподъемность – 350 кг, экипаж – 2 человека.