Войти
РИА Новости

Хабаровск отправит багги собственной разработки в зону спецоперации

393
0
+1

Губернатор Дегтярев: опытные образцы багги "Ерофей" отправят в зону спецоперации


МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Багги "Ерофей", разработанные хабаровскими энтузиастами для российских военных, готовят к отправке в зону спецоперации, пока же идут испытания на полигонах Восточного военного округа, заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Ранее он сообщал о разработке в Хабаровске нового легкого вездехода. Название "Ерофей" выбрали жители края в онлайн-голосовании в честь землепроходца Ерофея Хабарова

"Багги "Ерофей" проходит испытания на полигонах Восточного военного округа России в Хабаровске. Уже собрано пять опытных образцов. Готовимся к отправке в зону проведения СВО и серийному выпуску", - написал Дегтярев в телеграм-канале.

Ранее губернатор сообщал, что производство развернуто в Хабаровске. При выходе на полную мощность планируется производить до 20 единиц в месяц.

Скорость багги по бездорожью достигает 150 км/ч, грузоподъемность – 350 кг, экипаж – 2 человека.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
30.05.2017
Россия отправила в Таджикистан "Искандер-М" для противостояния НАТО (Al Ain, Объединенные Арабские Эмираты)
13.02.2017
Кадыров назвал задачи отправленных в Сирию чеченских военных
02.11.2016
Международная авиакосмическая выставка Airshow China открывается в Китае
02.08.2016
СМИ: бомбардировщик Су-34 оборудуют комплексом радиотехнической разведки
21.12.2015
ПАК ДА. Генералы противоречат друг другу
30.03.2012
Як-130 примет участие в летной программе Фарнборо
28.12.2009
Як-130: небо ждет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 13:32
  • 43492
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.02 12:22
  • 49
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 02.02 11:55
  • 1
В России рассказали о сроках утилизации «Дмитрия Донского»
  • 02.02 11:44
  • 1
ВМС США внезапно приостановили работы по ремонту подводных лодок сразу в четырех сухих доках
  • 02.02 11:34
  • 1
Опубликованы поручения президента по развитию ИИ в стране
  • 02.02 11:29
  • 1
Испытания новейшего лёгкого тактического вездехода «Ерофей» начались на полигонах Восточного военного округа
  • 02.02 11:28
  • 2
В Хабаровске начались испытания тактического вездехода "Ерофей"
  • 02.02 10:49
  • 1
В Японии заявили о полном превосходстве российского Т-14 над Leopard 2
  • 02.02 10:40
  • 1
Авиационные царь-бомбы. На что способны боеприпасы, находящиеся на вооружении ВКС России
  • 02.02 10:29
  • 1
Представитель МИД РФ: Западные союзники Киева переходят от гибридной войны с Россией к прямому в ней участию
  • 02.02 10:26
  • 1
Песков считает, что вся военная инфраструктура и спутники НАТО работают против России
  • 02.02 10:21
  • 1
Путин потребовал от Минобороны не допускать обстрелы приграничных районов со стороны Украины
  • 02.02 10:17
  • 1
Украина получит до 140 западных танков в рамках первой волны помощи
  • 02.02 10:08
  • 1
В России допустили утилизацию сотен F-16 на Украине
  • 02.02 05:58
  • 13
В России захотели увеличить количество спутников