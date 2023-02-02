Все больше поляков думают так же, как россияне

Onet: западный взгляд на конфликт на Украине становится все менее популярен в Польше

Отношение поляков к конфликту на Украине становится другим, пишет Onet. В стране отмечается рост поддержки российских взглядов на происходящие события. Власти называют это успешной работой российской пропаганды.

"Кризис или пропаганда? Отношение поляков к войне на Украине" – это уже второе исследование, проведенное агентство Maison & Partners по заказу Warsaw Enterprise Institute.

В сентябре 2022 года и в январе 2023 года исследовательское агентство попросило поляков выразить свое отношение к восьми тезисам, которые соответствуют нарративу, экспортируемому Кремлем за рубеж. Как отмечают авторы исследования, данный нарратив призван ослабить поддержку Украине на Западе и вызвать социальную напряженность в странах, принявших военных беженцев. Некоторые из этих тезисов, как было замечено, напрямую присутствуют в высказываниях российских пропагандистов.

В исследовании использовались следующие тезисы: "Война – это заговор либеральной западной элиты, тех же, кто спланировал пандемию", "Если бы не экспансия НАТО на Восток, Путин не напал бы на Украину и украинцев", "Беженцы из Украины на самом деле являются экономическими иммигрантами", "Мы не должны помогать Украине, пока она не покается за Волынь и не осудит Бандеру", "Польша не может позволить себе содержать беженцев", "Не нужно злить Россию, потому что у нее есть ядерное оружие", "Мы должны призывать к миру даже ценой территориальных уступок Украины России", "Мы должны прекратить поставки оружия, потому что это еще больше разжигает конфликт, который не имеет к нам никакого отношения".

Результаты исследования были представлены на прошедшей в Варшаве конференции.

Все больше поляков придерживаются взглядов, совпадающих с российской пропагандой

Согласно отчету, 41% опрошенных "определенно согласны" или "скорее согласны" по меньшей мере с четырьмя представленными в исследовании тезисами, в то время как в сентябре их было 34%. То есть мы имеем рост на 7%. Причем, как отмечается в отчете, большую склонность к согласию с тезисами, совпадающими с российской пропагандой, имеют молодые люди (25–34 года), относительно чаще своих более старших соотечественников пользующиеся социальными сетями.

Во время дебатов полковник Славомир Лазарек (Sławomir Łazarek) из правительственного Центра безопасности отметил, что в настоящее время Польша подвергается атаке России и Белоруссии и подчеркнул, что сознательный гражданин невосприимчив к манипуляции.

Офицер резерва польских спецслужб полковник Адам Явор (Adam Jawor) отметил, что пропаганда и дезинформация являются в России элементом военной науки. "Современная война ведется не только на поле боя, но и в умах людей", – сказал он и добавил, что россияне проигрывают обычные сражения, но добиваются успеха в войне информационной. Он также заметил, что не случайно наиболее подверженной дезинформации группой являются молодые люди, пользующиеся социальными сетями. "Социальные сети – очень удобный театр военных действий. В 2015 году Шойгу заявил, что смартфон, микрофон, камера – это такое же оружие, как калашников, и даже более эффективное", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что фейковая информация распространяется в семь раз быстрее, чем правдивая, при этом наиболее легкая задача пропаганды – социальная поляризация и раздувание конфликтов на почве политики и идеологии.

Эксперт: опыт, на котором должна учиться вся Европа

Президент Warsaw Enterprise Institute Томаш Врублевский (Tomasz Wróblewski) убежден, что на начальном этапе войны Польша справилась с этой угрозой только благодаря предоставлению людям возможности проявлять инициативу. "Люди сами принимали украинцев, могли выслушать их истории и стать частью всего этого. Это опыт, на котором должна учиться вся Европа. Это невозможно сделать без эмоционального, активного участия собственного общества", – отметил он.

По его словам, "войну невозможно выиграть без общественной поддержки".

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По мнению экспертов, в деле предотвращения дезинформации политический класс должен преодолевать имеющиеся между ними разногласия. Они утверждали, что также важно информирование общества, ориентированное на различные возрастные группы. "Формирование общественного мнения является приоритетом", – сказал полковник Лазарек.

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