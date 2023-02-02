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ТАСС

Космонавт Юрчихин заявил, что Роскосмос готов предложить Филиппинам целый спектр услуг

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Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин и гендиректор Филиппинского космического агентства Джоэль Марциано
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин и гендиректор Филиппинского космического агентства Джоэль Марциано.
Источник изображения: Дмитрий Венгерский/ ТАСС

Речь идет о работе над студенческими спутниками, создании спутников связи, метеорологических спутников и спутников дистанционного зондирования Земли

МАНИЛА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Венгерский/. Роскосмос мог бы предложить властям Филиппин целый спектр своих услуг. Об этом заявил в среду в беседе с корреспондетном ТАСС Герой России космонавт Федор Юрчихин. Свою позицию он выразил во время совместного с делегацией правительства Москвы визита в Филиппинское космическое агентство, расположенное в Маниле.

"Филиппины относятся к дружественным нам странам, и Роскосмос мог бы предложить местным властям целый спектр своих услуг, - сказал Юрчихин. - Это и работа над студенческими спутниками, и создание спутников связи, метеорологических спутников, спутников дистанционного зондирования Земли. Может рассматриваться и полет первого филиппинца в космос".

"Роскосмос - это агентство с "открытыми дверями", у нас нет никаких проблем с сотрудничеством с самыми разными партнерами, это касается как коммерческих организаций, так и государственных органов, - подчеркнул Юрчихин. - С ними мы выстраиваем абсолютно равноправные отношения, и если Филиппинское космическое агентство осознает это, то приобретет огромный опыт от общения с Роскосмосом".

"Мы очень рады, что господин Юрчихин сегодня посетил нас, - сообщил корреспонденту ТАСС генеральный директор Филиппинского космического агентства Джоэль Марциано. - Его визит открывает новые возможности для сотрудничества Филиппин и России в области космоса".

Сотрудники агентства, некоторые из которых привели своих детей, собрались в отдельной аудитории, где задали Юрчихину вопросы на космическую тематику. В частности, генеральный директор Марциано спросил гостя, когда, по его мнению, состоится полет первого космонавта из Филиппин. "Если говорить упрощенно, полет первого космонавта из вашей страны может состояться не раньше, чем через год после того, как Филиппинское космическое агентство будет готово к сотрудничеству с нами", - ответил Юрчихин. После этого он посетил школу в городе Кесон, который находится рядом с Манилой, где прочитал лекцию местным учащимся о своем профессиональном опыте. Так, Юрчихин рассказал школьникам, что первый полет на космическом корабле "похож на первую любовь".

В октябре 2022 года Филиппинское космическое агентство приступило к разработке и созданию спутника MULA (Multi-spectral Unit for Land Assessment) собственного производства, запуск которого планируется в 2025 году. Ожидается, что этот космический аппарат будет использоваться для определения качества воздуха и воды, обнаружения богатых рыбных угодий и отслеживания присутствия кораблей в филиппинских водах. 

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Венгрия
Россия
Филиппины
Компании
Роскосмос
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