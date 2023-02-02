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Военное обозрение

Испытания новейшего лёгкого тактического вездехода «Ерофей» начались на полигонах Восточного военного округа

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Источник изображения: topwar.ru

В Хабаровске начались испытания новейшего легкого тактического вездехода (багги), разработанного, в том числе, и для применения в зоне специальной военной операции. Вездеход получил название "Ерофей" в честь русского замлепроходца Ерофея Хабарова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев в своем ТГ-канале.

Новый тактический вездеход разработан на одном из Хабаровских предприятий, в настоящее время собрано пять опытных образцов, которые проходят всесторонние испытания на полигонах Восточного военного округа. По словам главы региона, в ближайшее время планируется завершить испытания и наладить серийный выпуск техники, а также отправить ее в зону специальной военной операции.

Багги "Ерофей" проходит испытания на полигонах Восточного военного округа России в Хабаровске. Уже собрано пять опытных образцов. Готовимся к отправке в зону проведения СВО и серийному выпуску

- написал Дегтярев в своем ТГ-канале.

Источник изображения: topwar.ru

Название для вездехода выбирали общим голосованием, запущенным на специальном портале. Были предложены три варианта: "Ерофей", "Амур" и "Тигренок". Победил, как уже известно, Ерофей. Тактико-технические характеристики пока раскрыты не все, известно, что вездеход двухместный, грузоподъемностью 350 кг и способный развивать скорость до 150 км/час.

Новый багги планируется поставлять спасателям, лесоохране, охотнадзору, а также силовым ведомствам, включая военных. Технику обязательно откатают в условиях СВО. По слова Дегтярева, предприятие-разработчик способно выпускать по 20 машин в месяц.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
02.02.2023 11:29
Этому Багги нужны колеса раза в два побольше,  чтобы и по снегу метровому проходил и по коллеям от лесовозов свободно передвигался.
Желательно два  ведущих моста и кузов как у Пикапа.
Скорость в 150км  избыточна, 100 км по асфальту вполне достаточно и 80 по грунтовке.
Грузоподьемность до тонны:
4 человека+600 кг в кузове.....
Тогда это будет машина подходящая и для хозяйственных нужд лесникам и МЧС так и для военных целей (миномётный расчёт, ПТРК, сапёры.... ) , а не просто "квадрик" для  молодёжных покатушек....
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