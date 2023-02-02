Испытания новейшего лёгкого тактического вездехода «Ерофей» начались на полигонах Восточного военного округа

Источник изображения: topwar.ru

В Хабаровске начались испытания новейшего легкого тактического вездехода (багги), разработанного, в том числе, и для применения в зоне специальной военной операции. Вездеход получил название "Ерофей" в честь русского замлепроходца Ерофея Хабарова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев в своем ТГ-канале.

Новый тактический вездеход разработан на одном из Хабаровских предприятий, в настоящее время собрано пять опытных образцов, которые проходят всесторонние испытания на полигонах Восточного военного округа. По словам главы региона, в ближайшее время планируется завершить испытания и наладить серийный выпуск техники, а также отправить ее в зону специальной военной операции.

Багги "Ерофей" проходит испытания на полигонах Восточного военного округа России в Хабаровске. Уже собрано пять опытных образцов. Готовимся к отправке в зону проведения СВО и серийному выпуску

- написал Дегтярев в своем ТГ-канале.

Источник изображения: topwar.ru

Название для вездехода выбирали общим голосованием, запущенным на специальном портале. Были предложены три варианта: "Ерофей", "Амур" и "Тигренок". Победил, как уже известно, Ерофей. Тактико-технические характеристики пока раскрыты не все, известно, что вездеход двухместный, грузоподъемностью 350 кг и способный развивать скорость до 150 км/час.

Новый багги планируется поставлять спасателям, лесоохране, охотнадзору, а также силовым ведомствам, включая военных. Технику обязательно откатают в условиях СВО. По слова Дегтярева, предприятие-разработчик способно выпускать по 20 машин в месяц.