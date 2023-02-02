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ЦАМТО

Минобороны Германии закупит для бундесвера 8 систем ПВО IRIS-T

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Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /

ЦАМТО, 1 февраля. Минобороны Германии намерено приобрести для бундесвера 8 систем ПВО IRIS-T (вероятно, речь идет о 8 батареях). Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на имеющийся в редакции документ.

"Германия намерена закупить 8 ЗРК IRIS-T для своих вооруженных сил, речь идет о системе ПВО средней дальности "земля-воздух", которую Берлин передал Киеву, но не приобрел для собственных сил", – говорится в сообщении агентства.

Согласно документу Минобороны ФРГ от 25 января, закупка систем ПВО числится среди других запланированных закупок, которые должны быть направлены на одобрение парламента во втором квартале 2023 года.

В Минобороны ФРГ подтвердили агентству намерение передать на одобрение парламента соглашение по закупке систем ПВО IRIS-T, однако их число и сроки не уточнили.

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Страны
Германия
Украина
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