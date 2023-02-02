ВМС Великобритании получат корабли, предназначенные для противоминной борьбы и защиты подводных коммуникаций

ЦАМТО, 1 февраля. В Плимут прибыл специализированный корабль, приобретенный Организацией по закупкам и обслуживанию продукции оборонного назначения (Defence Equipment and Support) Минобороны Великобритании.

Он будет использован в качестве платформы для размещения комплекта новейших автономных систем для поиска мин.

Как сообщается в пресс-релизе DE&S, судно Island Crown прибыло на военно-морскую базу Девонпорт 29 января. Теперь оно пройдет минимальные работы по переоборудованию и до конца года будет переименовано и передано вспомогательному флоту (RFA). Стоимость корабля составила 40 млн. фунтов стерлингов.

Заявлено, что судно длиной 96,8 м было поставлено в кратчайшие сроки из-за быстро меняющихся угроз, которую представляют собой морские мины, и необходимости принятия соответствующих эффективных мер противодействия.

После развертывания платформа будет нести такие системы, как совместный франко-британский противоминный комплекс MMCM (Maritime Mine Counter Measures), систему обнаружения SWEEP (Combined Influence Sweep), средние подводные автономные аппараты типа MAUV (Medium Underwater Autonomous Vehicles), а также оборудование, развернутое в рамках проекта WILTON и находящееся сейчас на базе ВМС "Клайд".

Island Crown – второй многоцелевой корабль (MROS – Multi-Role Ocean Surveillance), прибывший в Великобританию в этом месяце. Две недели назад DE&S в Мерсисайде приняло судно под названием Topaz Tangaroa, которое после переименования и дооснащения будет нести оборудование для защиты британских подводных кабелей и трубопроводов от атак потенциального противника.