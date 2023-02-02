Войти
ЦАМТО

ВМС Великобритании получат корабли, предназначенные для противоминной борьбы и защиты подводных коммуникаций

392
0
0

ЦАМТО, 1 февраля. В Плимут прибыл специализированный корабль, приобретенный Организацией по закупкам и обслуживанию продукции оборонного назначения (Defence Equipment and Support) Минобороны Великобритании.

Он будет использован в качестве платформы для размещения комплекта новейших автономных систем для поиска мин.

Как сообщается в пресс-релизе DE&S, судно Island Crown прибыло на военно-морскую базу Девонпорт 29 января. Теперь оно пройдет минимальные работы по переоборудованию и до конца года будет переименовано и передано вспомогательному флоту (RFA). Стоимость корабля составила 40 млн. фунтов стерлингов.

Заявлено, что судно длиной 96,8 м было поставлено в кратчайшие сроки из-за быстро меняющихся угроз, которую представляют собой морские мины, и необходимости принятия соответствующих эффективных мер противодействия.

После развертывания платформа будет нести такие системы, как совместный франко-британский противоминный комплекс MMCM (Maritime Mine Counter Measures), систему обнаружения SWEEP (Combined Influence Sweep), средние подводные автономные аппараты типа MAUV (Medium Underwater Autonomous Vehicles), а также оборудование, развернутое в рамках проекта WILTON и находящееся сейчас на базе ВМС "Клайд".

Island Crown – второй многоцелевой корабль (MROS – Multi-Role Ocean Surveillance), прибывший в Великобританию в этом месяце. Две недели назад DE&S в Мерсисайде приняло судно под названием Topaz Tangaroa, которое после переименования и дооснащения будет нести оборудование для защиты британских подводных кабелей и трубопроводов от атак потенциального противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Похожие новости
15.12.2021
НАТО попросили угомониться
26.03.2020
Ударный беспризорник: российский дрон научат воевать самостоятельно
23.01.2018
"Мы можем применить оружие": военный летчик — о перехватах самолетов НАТО
19.09.2014
Каир не смутили санкции Вашингтона
05.09.2011
БЛА ZАLА 421-16Е: прорыв в области аэродинамики
01.09.2011
По следам МАКСа
27.09.2006
России нужно активнее сотрудничать с европейскими оборонно-промышленными компаниями - эксперт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 13:32
  • 43492
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.02 12:22
  • 49
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 02.02 11:55
  • 1
В России рассказали о сроках утилизации «Дмитрия Донского»
  • 02.02 11:44
  • 1
ВМС США внезапно приостановили работы по ремонту подводных лодок сразу в четырех сухих доках
  • 02.02 11:34
  • 1
Опубликованы поручения президента по развитию ИИ в стране
  • 02.02 11:29
  • 1
Испытания новейшего лёгкого тактического вездехода «Ерофей» начались на полигонах Восточного военного округа
  • 02.02 11:28
  • 2
В Хабаровске начались испытания тактического вездехода "Ерофей"
  • 02.02 10:49
  • 1
В Японии заявили о полном превосходстве российского Т-14 над Leopard 2
  • 02.02 10:40
  • 1
Авиационные царь-бомбы. На что способны боеприпасы, находящиеся на вооружении ВКС России
  • 02.02 10:29
  • 1
Представитель МИД РФ: Западные союзники Киева переходят от гибридной войны с Россией к прямому в ней участию
  • 02.02 10:26
  • 1
Песков считает, что вся военная инфраструктура и спутники НАТО работают против России
  • 02.02 10:21
  • 1
Путин потребовал от Минобороны не допускать обстрелы приграничных районов со стороны Украины
  • 02.02 10:17
  • 1
Украина получит до 140 западных танков в рамках первой волны помощи
  • 02.02 10:08
  • 1
В России допустили утилизацию сотен F-16 на Украине
  • 02.02 05:58
  • 13
В России захотели увеличить количество спутников