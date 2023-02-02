Си сделал ставку на Путина. Он уверен, что Россия выстоит на Украине

SCMP: визит Си Цзиньпина в Россию докажет, что Китай поддерживает спецоперацию на Украине

Китай всегда заявлял о нейтральной позиции по Украине, однако есть признаки того, что он встал на сторону России, пишет SCMP. Самый очевидный из них — недавно запланированный визит Си Цзиньпина в Москву. Так китайский лидер дает понять Западу, на кого он сделал ставку.

— Государственный визит в Москву будет иметь далеко идущие последствия для международной репутации Китая

— Пекин стремится к сближению с Россией, но он также нуждается в восстановлении взаимного доверия с Западом

Поскольку Соединенные Штаты и их союзники вместе передают Украине танки и прочие образцы тяжелого вооружения, ситуация складывается не в пользу Москвы. Несмотря на опасность ядерной эскалации, многие западные стратеги говорят о возможном поражении России и его потенциальных глобальных последствиях.

Но у Пекина явно иной взгляд на ситуацию. Вопреки обстановке на поле боя, китайские обозреватели полагают, что этот конфликт будет дорогостоящим, изнурительным и продолжительным. По сути дела, это будет военное противоборство между Россией и Западом, которое продлится еще много месяцев, если не лет. С точки зрения Поднебесной, заведомо проигрышный сценарий украинского конфликта, в котором увязнут США, весьма привлекателен и по-прежнему вполне вероятен.

Это не противоречит и официальным оценкам Китая. Такой точкой зрения объясняется его решимость сделать повышенную ставку на российского президента Владимира Путина, который, как считает Пекин, способен выстоять в этом конфликте. Продолжительные вооруженные действия на Украине весьма полезны для КНР, так как они отвлекают внимание от соперничества между США и Поднебесной.

Недвусмысленно демонстрируя продолжающееся сближение Пекина с Москвой, китайский руководитель Си Цзиньпин планирует этой весной совершить поездку в Россию, о чем в понедельник со ссылкой на российский МИД сообщило информационное агентство ТАСС. Главный помощник Си по вопросам внешней политики Ван И (Wang Yi) должен посетить Москву в феврале, чтобы провести подготовку к первому с 2019 года государственному визиту китайского лидера в страну, о чем сообщила российская газета "Ведомости". Если он состоится, это будет знаковое событие в китайской дипломатии, чреватое самыми серьезными последствиями для международной репутации и положения КНР в мире, а также для ее отношений с США и другими ведущими державами. Такой визит станет демонстрацией стратегического выбора Китая и сигналом, что он занял сторону России в геостратегическом соперничестве с Западом и показывает ему свое полное пренебрежение.

Пекин вряд ли предложит Москве материальную помощь, в которой она нуждается больше всего, и не откажется от политики балансирования между Россией и ведомым США Западом, потому что Китай стремится восстановить свою экономику после политики нулевого COVID и ослабить напряженность в отношениях с Америкой по целому ряду вопросов.

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Возникнут новые вопросы о позиции Китая по украинскому кризису, несмотря на объявленный им нейтралитет. Представитель Китая в Евросоюзе Фу Цун (Fu Cong) в прошлом месяце признал, что военные действия на Украине поставили Пекин в очень трудное положение и стали серьезной проблемой в его отношениях с ЕС.

Близость позиций Пекина и <...> Путина вызвала резкую критику и внутри самого Китая. Стратег из университета Цинхуа Янь Сюэтун (Yan Xuetong) заявил в прошлом году, что вооруженный конфликт "только вредит глобализации" и национальным интересам КНР.

Другой пекинский аналитик Дин Ган (Ding Gang) предупредил, что позиция Китая по Украине может вынудить европейцев изменить свое мнение о Пекине. Он также заявил, что российская военная операция оказала негативное воздействие на Китай и помогла США восстановить свое глобальное лидерство, а также усилила зависимость многих стран от Вашингтона и НАТО в вопросах безопасности.

Отказ Китая осудить Россию за военные действия и присоединиться к масштабным экономическим санкциям западных стран также негативно отразился на международной репутации Пекина и на его отношениях с Киевом.

Выступая в этом месяце с критикой в адрес КНР, что для Киева редкость, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник сказал: "Позиция Китая становится для нас все более неприемлемой". Он сослался на голосование Пекина в ООН в пользу Москвы при принятии различных резолюций. Он призвал переосмыслить связи Украины с КНР, последовав примеру ЕС, который в последние годы перестраивает свою политику в отношении этой страны.

Запланированные визиты высокого уровня в Москву также препятствуют попыткам Китая улучшить отношения с Соединенными Штатами, ЕС и другими государствами Запада. Скоро госсекретарь США Энтони Блинкен должен посетить Пекин с визитом, а Ван И планирует совершить турне по ряду европейских государств, пустив в ход дипломатию улыбок.

Для Китая наступает момент, когда он должен определиться со своей позицией по Украине. Пекину необходимо провести тщательную перебалансировку, воспротивившись внутреннему позыву усилить антиамериканскую ось с Москвой, осознав потребность в восстановлении доверия с западным миром и необходимость преодоления внутриэкономических трудностей. В прошлом месяце Европарламент принял резолюцию с требованием создать специальный трибунал, чтобы российское руководство ответило за действия на Украине. Конца этому конфликту пока не видно, но Пекину пора дистанцироваться от военной операции Кремля <...>.

Автор: Ши Цзянтао (Shi Jiangtao)