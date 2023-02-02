Главное командование Военно-морского флота проведет "игру" по поддержке наземных сил

Кроме того, как сообщает МО РФ, командующие флотами и объединениями, командиры основных соединений, начальники органов военного управления и руководители ведущих учебных и научных заведений ВМФ получат и обсудят новую информацию о современных и перспективных способах подготовки подчиненных сил и их использования с учетом опыта ведения боевых действий

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Главное командование Военно-морского флота (ВМФ) в ходе сборов командного состава проведет оперативную игру по поддержке с моря сухопутной группировки вооруженных сил при ведении боевых действий в обороне и наступлении. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

Под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова в Главном адмиралтействе начался организационно-методический сбор командного состава флота, он продлится несколько дней.

Как отметили в МО РФ, командующие флотами и объединениями, командиры основных соединений, начальники органов военного управления и руководители ведущих учебных и научных заведений ВМФ получат и обсудят новую информацию о современных и перспективных способах подготовки подчиненных сил и их использования с учетом опыта ведения боевых действий. "Они примут участие в ряде научно-практических конференций и проведут оперативную военную игру по поддержке с моря сухопутной группировки вооруженных сил при ведении боевых действий в обороне и наступлении", - подчеркнули в военном ведомстве.

В рамках сборов также запланировано посещение предприятий ОПК, выпускающих продукцию для различных видов Вооруженных сил России, в том числе и для Военно-морского флота.