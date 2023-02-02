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ТАСС

Норвегия готовит крупнейший "пакет многолетней помощи" Украине

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Здание Министерства обороны Норвегии
Здание Министерства обороны Норвегии.
Источник изображения: Popova Valeriya/ Shutterstock/ FOTODOM

По словам премьер-министр Йонас-Гар Стёре, конкретное содержание пакета и его стоимость будут обнародованы в начале февраля

СТОКГОЛЬМ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Норвегии направят "пакет многолетней помощи" Украине и странам, пострадавшим от последствий украинского кризиса. Об этом сообщил премьер-министр королевства Йонас-Гар Стёре в интервью Agence France-Presse, опубликованном в среду.

По словам премьера, конкретное содержание пакета и его стоимость будут обнародованы в начале февраля. Как заявил Стёре, инициатива "поможет сохранить гражданскую инфраструктуру Украины и одновременно окажет Киеву военную поддержку". Кроме того, Норвегия планирует предложить помощь беднейшим странам, страдающим от повышения цен на зерно и других последствий кризиса.

Стёре отверг обвинения в том, что Норвегия "наживается на конфликте". По его словам, рост цен на энергоресурсы затрагивает в том числе норвежские предприятия и домохозяйства, что "бросает серьезный вызов" властям страны.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Норвегия, получая огромную прибыль от экспорта нефти и газа, "опосредованно жирует" на кризисной ситуации и обязана поделиться доходами с другими странами. В настоящее время Норвегия является ведущим поставщиком энергоресурсов в Европу. Страна существенно нарастила экспорт после фактического прекращения поставок топлива из России. В этом году правительство прогнозирует рекордный профицит бюджета в размере более 1,127 трлн крон (примерно $113 млрд) за счет резко возросших доходов от продажи нефти и газа. 

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Страны
Норвегия
Польша
Россия
Украина
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