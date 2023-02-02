В Хабаровске начались испытания тактического вездехода "Ерофей"

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на площадке по производству тактического багги для спецоперации.

Машину планируется запустить в серийное производство, а также поставлять в том числе в зону специальной военной операции

ТАСС, 1 февраля. Испытания легкого тактического вездехода "Ерофей", который планируется запустить в серийное производство и поставлять в том числе в зону специальной военной операции (СВО), начались на полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровске, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

"Багги "Ерофей" проходит испытания на полигонах Восточного военного округа России в Хабаровске. Уже собрано пять опытных образцов. Готовимся к отправке в зону проведения СВО и серийному выпуску", - написал Дегтярев.

Ранее Дегтярев сообщил, что в Хабаровске запущено единственное на Дальнем Востоке производство багги. При выходе на полную мощность планируется производить до 20 единиц в месяц. Транспорт планируется поставлять лесоохране, охотнадзору, спасательным службам, а также снабжать машинами бойцов в зоне специальной военной операции. Название для легкого тактического автовездехода выбрали жители Хабаровского края голосованием на интернет-площадке "Голос27".

"С большим отрывом победил вариант "Ерофей". Он обогнал "Амура" и "Тигренка". <...> Ерофей - это имя русского землепроходца Хабарова, присоединившего к России новые земли по реке Амур. С таким названием хабаровские багги непременно станут настоящим брендом региона!" - сообщил Дегтярев.