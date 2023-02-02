Войти
ТАСС

В Хабаровске начались испытания тактического вездехода "Ерофей"

468
2
+1
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на площадке по производству тактического багги для спецоперации
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на площадке по производству тактического багги для спецоперации.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края

Машину планируется запустить в серийное производство, а также поставлять в том числе в зону специальной военной операции

ТАСС, 1 февраля. Испытания легкого тактического вездехода "Ерофей", который планируется запустить в серийное производство и поставлять в том числе в зону специальной военной операции (СВО), начались на полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровске, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

"Багги "Ерофей" проходит испытания на полигонах Восточного военного округа России в Хабаровске. Уже собрано пять опытных образцов. Готовимся к отправке в зону проведения СВО и серийному выпуску", - написал Дегтярев.

Ранее Дегтярев сообщил, что в Хабаровске запущено единственное на Дальнем Востоке производство багги. При выходе на полную мощность планируется производить до 20 единиц в месяц. Транспорт планируется поставлять лесоохране, охотнадзору, спасательным службам, а также снабжать машинами бойцов в зоне специальной военной операции. Название для легкого тактического автовездехода выбрали жители Хабаровского края голосованием на интернет-площадке "Голос27".

"С большим отрывом победил вариант "Ерофей". Он обогнал "Амура" и "Тигренка". <...> Ерофей - это имя русского землепроходца Хабарова, присоединившего к России новые земли по реке Амур. С таким названием хабаровские багги непременно станут настоящим брендом региона!" - сообщил Дегтярев. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
26.04.2018
Появилось видео ликвидации неизвестных дронов возле авиабазы Хмеймим
24.03.2017
Более 1 тыс. военных участвуют во внезапной проверке танковой дивизии в Подмосковье
26.05.2016
Ракетное соединение ЦВО вооружат комплексами «Искандер-М»
09.06.2014
Российские вертолеты прибыли в Афганистан
31.10.2012
Зачем нам итальянские «Стрижи»?
12.12.2011
Западный военный округ вооружился бомбардировщиками Су-34
30.06.2011
Россия начнет проектирование авианосца в 2016 году
2 комментария
№1
02.02.2023 05:59
Закидон руководства области, КВП"Мурена" отработан 20 лет назад на ХСЗ, восстановить надо для новой флотилии на р.Днепр. Будут толкаться локтями по багги с 5 заводами более лучшими чем эта таратайка.
0
Сообщить
№2
02.02.2023 11:28
Цитата, q

ЗНШ 1393
02.02.2023 05:59
Закидон руководства области, КВП"Мурена" отработан 20 лет назад на ХСЗ, восстановить надо для новой флотилии на р.Днепр.
Душу радует , что кто-то , как "ЗНШ" добром вспоминает КВП "Мурену", Однако , "Мурка" для моря была создана , на большую скорость(55уз) , большую дальность (300миль) , а для Днепра и простой и быстрой переправы через речку слишком великовата и очень дорога будет потеря.
Но необходимость переправы на амфибийном транспорте есть , потому как позволяет рассредоточить направление и скрыть и замаскировать место пересечения водной преграды. Для переброса одного танка , как самого тяжёлого объекта , надо бы определить желательную скорость переброса через водоток и тогда уже будет ясно сколько кобыл надо закладывать в конструкцию переправочного средства. Одно из достижений , правда , у чужаков , это наличие амфибийных платформ с уровнем мощности на подъём с грузом примерно 10л.с./тонна водоизмещения.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 13:32
  • 43492
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.02 12:22
  • 49
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 02.02 11:55
  • 1
В России рассказали о сроках утилизации «Дмитрия Донского»
  • 02.02 11:44
  • 1
ВМС США внезапно приостановили работы по ремонту подводных лодок сразу в четырех сухих доках
  • 02.02 11:34
  • 1
Опубликованы поручения президента по развитию ИИ в стране
  • 02.02 11:29
  • 1
Испытания новейшего лёгкого тактического вездехода «Ерофей» начались на полигонах Восточного военного округа
  • 02.02 11:28
  • 2
В Хабаровске начались испытания тактического вездехода "Ерофей"
  • 02.02 10:49
  • 1
В Японии заявили о полном превосходстве российского Т-14 над Leopard 2
  • 02.02 10:40
  • 1
Авиационные царь-бомбы. На что способны боеприпасы, находящиеся на вооружении ВКС России
  • 02.02 10:29
  • 1
Представитель МИД РФ: Западные союзники Киева переходят от гибридной войны с Россией к прямому в ней участию
  • 02.02 10:26
  • 1
Песков считает, что вся военная инфраструктура и спутники НАТО работают против России
  • 02.02 10:21
  • 1
Путин потребовал от Минобороны не допускать обстрелы приграничных районов со стороны Украины
  • 02.02 10:17
  • 1
Украина получит до 140 западных танков в рамках первой волны помощи
  • 02.02 10:08
  • 1
В России допустили утилизацию сотен F-16 на Украине
  • 02.02 05:58
  • 13
В России захотели увеличить количество спутников