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В России рассказали о сроках утилизации «Дмитрия Донского»

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АПЛ "Дмитрий Донской"
АПЛ "Дмитрий Донской".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Сроки утилизации атомной подводной лодки (АПЛ) Дмитрий Донской еще не определены. Об этом ТАСС рассказал глава Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

«В настоящее время подлодка "Дмитрий Донской" в ожидании утилизации, она будет находиться в Северодвинске вместе с двумя другими корпусами этого проекта», — заметил глава ОДП.

Мальцев добавил, что сроки утилизации субмарины зависят от финансирования соответствующих работ.

В декабре командир атомной подводной лодки (АПЛ) капитан первого ранга Олег Цыбин заявил, что экипаж тяжелого атомного подводного крейсера стратегического назначения «Дмитрий Донской» способен выполнять задачи в море без старшего на борту.

Тогда же он напомнил, что АПЛ за 40 лет прошла 110 тысяч морских миль, тем самым более четырех раз обогнув Землю.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Дмитрий Донской
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1 комментарий
№1
02.02.2023 11:55
Конечно пора  Акулы  утилизировать, а металл использовать для строительства новых АПЛ....
Например серию Борей-К с Калибрами, Ониксами и Цирконами на замену стареющим  "убийцам авианосцев " пр. 949А.
Модернизация АПЛ пр. 949А под Оникс и Калибр похоже на двух первых лодках и закончится.
Модернизация пр. 971 тоже "буксует и по стоимости приближается к строительству нового Борея, так зачем латать старье с остаточным ресурсом 10-15 лет если можно строить новые, менее шумные АПЛ с ресурсом 40 лет изначально спроектированные под перспективные КР Циркон.
Возможно стоит попробовать производить и АПЛ со смешанным боекомплектом - 8шт. МБР "Булава-М" плюс 32-40 шт. ГКР "Циркон" ( не знаю сколько ПУ  для КР поместится в шахту от Булавы 4 или 5).
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