В России рассказали о сроках утилизации «Дмитрия Донского»

Сроки утилизации атомной подводной лодки (АПЛ) Дмитрий Донской еще не определены. Об этом ТАСС рассказал глава Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

«В настоящее время подлодка "Дмитрий Донской" в ожидании утилизации, она будет находиться в Северодвинске вместе с двумя другими корпусами этого проекта», — заметил глава ОДП.

Мальцев добавил, что сроки утилизации субмарины зависят от финансирования соответствующих работ.

В декабре командир атомной подводной лодки (АПЛ) капитан первого ранга Олег Цыбин заявил, что экипаж тяжелого атомного подводного крейсера стратегического назначения «Дмитрий Донской» способен выполнять задачи в море без старшего на борту.

Тогда же он напомнил, что АПЛ за 40 лет прошла 110 тысяч морских миль, тем самым более четырех раз обогнув Землю.