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РИА Новости

Белорусские военные начали самостоятельно эксплуатировать "Искандер"

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Пуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М"
Пуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Минобороны Белоруссии сообщило о начале самостоятельной эксплуатации "Искандера"

МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер", сообщили в минобороны республики.

"Белорусские военнослужащие приступили к полной самостоятельной эксплуатации оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале. В состав комплекса входит: самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения.

"В Российской Федерации прошел обучение личный состав комплекса, наши расчеты. По завершении теоретического курса обучения практическая подготовка была осуществлена здесь на базе конкретно этого комплекса. В Республике Беларусь сейчас находится достаточный запас ракет к комплексу, которые позволят выполнить любую задачу", - отметил в комментарии в том же канале начальник ракетных войск и артиллерии ВС Белоруссии полковник Руслан Чехов.

В минобороны Белоруссии также напомнили, что в зоне боевых действий "Искандеры" способны поражать системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, самолеты и вертолеты на аэродромах, объекты инфраструктуры, скопления войск и техники, другие оперативно-тактические ракетные комплексы, дивизионную артиллерию, корабли.

Девятнадцатого декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Искандер
С-400 Триумф
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