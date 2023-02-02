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ТАСС

Yonhap: Южная Корея расторгла контракт с Россией по запуску спутника Arirang-6

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Первый испытательный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2ПП"
Первый испытательный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2ПП".
Источник изображения: © Министерство обороны Российской Федерации

Изначально планировалось, что южнокорейский спутник будет запущен в 2022 году с космодрома Плесецк

СЕУЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Республика Корея расторгла в январе соглашение с Россией о запуске спутника Arirang-6 на ракете "Ангара-1.2", вместо нее планируется использовать европейский аппарат Vega-C. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи.

Изначально планировалось, что южнокорейский спутник будет запущен в 2022 году с космодрома Плесецк, но в сентябре министерство науки информировало парламент Республики Корея о возрастающих сложностях из-за санкций "международного сообщества" против Москвы в связи с проведением специальной военной операции РФ на Украине.

Вместо российской, как рассказал в среду первый заместитель министра О Тхэ Сок, выбор пал на ракету, разработанную Европейским космическим агентством. Однако запуск ожидается лишь в четвертом квартале 2023 года. На данный момент в отношении Vega-C ведется проверка из-за неудачного старта в декабре.

Ракета Vega-C 21 декабря должна была вывести на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6. Однако примерно через 2 минуты 27 секунд после старта произошел сбой работы двигателя. После инцидента пуски этой ракеты были приостановлены.

Помимо этого, южнокорейская сторона пытается перенести запуск еще одного спутника. Его планировалось запустить на борту ракеты "Союз" с космодрома Байконур. Как указывает агентство, запуск будет осуществлен в первой половине следующего года, если "в марте будет подобран поставщик услуг". 

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Россия
Украина
Южная Корея
Продукция
Ангара
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Байконур
Плесецк
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