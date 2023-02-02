Войти
Военное обозрение

Глава Росавиации: Более 180 самолётов иностранного производства переходят в российскую юрисдикцию

479
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил о том, что более 180 самолётов иностранного производства переходят в российскую юрисдикцию. Как уточнил руководитель федерального агентства воздушного транспорта, все эти воздушные судна, обслуживающиеся российскими авиакомпаниями, были сняты с регистрации на Бермудских островах и в Ирландии. Причиной тому он назвал западные санкции, действующие против российской авиаотрасли.

По словам чиновника, упразднение так называемой «двойной регистрации» продолжается.

Вот как он прокомментировал дальнейшие шаги в этом направлении в интервью РБК:

Авиакомпании уже начали эту работу, поскольку они заинтересованы в ускорении данного процесса

Отметим, что до начала спецоперации, в результате чего Евросоюз наложил запрет на поставки в Россию авиазапчастей и полёты в страны ЕС, в распоряжении российских перевозчиков находилось порядка 800 воздушных судов, в основном Airbus и Boeing с зарубежной регистрацией (768 – на Бермудских островах, а ещё 37 – в Ирландии). В середине марта прошлого года эти страны решили приостановить сертификаты их лётной годности для перевозчиков из РФ. Вскоре российский президент Владимир Путин принял решение о регистрации в России прав на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге. Все эти меры поспособствовали снижению рисков их ареста за рубежом. Из-за отказа властей Бермудских островов и Ирландии исключить их из своих реестров, данному примеру последовали затем и другие страны, включая и Турцию.

Власти этих стран [Бермуды и Ирландия] приняли решения, связанные с политической подоплёкой, не соответствующие международной практике. Ограничения были введены ими без всякого обсуждения. Но это вопрос экономики, поскольку руководству этих стран всё равно придётся снять регистрацию в том случае, если лизингодатель примет соответствующее решение по этому вопросу

– отметил Нерадько.

Также, по его словам, за прошлый год Росавиация провела проверку технического состояния 647 воздушных судов, зарегистрированных в российском реестре, в то время как в отношении почти 600 из них были одобрены сертификаты лётной годности. Что касается остальных, то, как утверждает чиновник, на них также будут выданы сертификаты после прохождения техобслуживания и ремонта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирландия
Россия
Турция
Компании
Airbus
Boeing
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
25.04.2022
Авиалайнеры экономического подавления
21.06.2021
Evrensel (Турция): решения, принятые на саммитах, ознаменуют 2020-е годы
21.09.2020
США отрабатывают удары по Сочи и объектам госуправления
28.12.2017
"У меня иногда возникает вопрос: пошел бы я вообще в эту авантюру?"
26.05.2015
«Умный» экспорт
05.03.2015
Ту-204 и «увеличение степени суверенитета»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 13:32
  • 43492
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.02 12:22
  • 49
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 02.02 11:55
  • 1
В России рассказали о сроках утилизации «Дмитрия Донского»
  • 02.02 11:44
  • 1
ВМС США внезапно приостановили работы по ремонту подводных лодок сразу в четырех сухих доках
  • 02.02 11:34
  • 1
Опубликованы поручения президента по развитию ИИ в стране
  • 02.02 11:29
  • 1
Испытания новейшего лёгкого тактического вездехода «Ерофей» начались на полигонах Восточного военного округа
  • 02.02 11:28
  • 2
В Хабаровске начались испытания тактического вездехода "Ерофей"
  • 02.02 10:49
  • 1
В Японии заявили о полном превосходстве российского Т-14 над Leopard 2
  • 02.02 10:40
  • 1
Авиационные царь-бомбы. На что способны боеприпасы, находящиеся на вооружении ВКС России
  • 02.02 10:29
  • 1
Представитель МИД РФ: Западные союзники Киева переходят от гибридной войны с Россией к прямому в ней участию
  • 02.02 10:26
  • 1
Песков считает, что вся военная инфраструктура и спутники НАТО работают против России
  • 02.02 10:21
  • 1
Путин потребовал от Минобороны не допускать обстрелы приграничных районов со стороны Украины
  • 02.02 10:17
  • 1
Украина получит до 140 западных танков в рамках первой волны помощи
  • 02.02 10:08
  • 1
В России допустили утилизацию сотен F-16 на Украине
  • 02.02 05:58
  • 13
В России захотели увеличить количество спутников