Глава Росавиации: Более 180 самолётов иностранного производства переходят в российскую юрисдикцию

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Глава Росавиации Александр Нерадько заявил о том, что более 180 самолётов иностранного производства переходят в российскую юрисдикцию. Как уточнил руководитель федерального агентства воздушного транспорта, все эти воздушные судна, обслуживающиеся российскими авиакомпаниями, были сняты с регистрации на Бермудских островах и в Ирландии. Причиной тому он назвал западные санкции, действующие против российской авиаотрасли.

По словам чиновника, упразднение так называемой «двойной регистрации» продолжается.

Вот как он прокомментировал дальнейшие шаги в этом направлении в интервью РБК:

Авиакомпании уже начали эту работу, поскольку они заинтересованы в ускорении данного процесса

Отметим, что до начала спецоперации, в результате чего Евросоюз наложил запрет на поставки в Россию авиазапчастей и полёты в страны ЕС, в распоряжении российских перевозчиков находилось порядка 800 воздушных судов, в основном Airbus и Boeing с зарубежной регистрацией (768 – на Бермудских островах, а ещё 37 – в Ирландии). В середине марта прошлого года эти страны решили приостановить сертификаты их лётной годности для перевозчиков из РФ. Вскоре российский президент Владимир Путин принял решение о регистрации в России прав на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге. Все эти меры поспособствовали снижению рисков их ареста за рубежом. Из-за отказа властей Бермудских островов и Ирландии исключить их из своих реестров, данному примеру последовали затем и другие страны, включая и Турцию.

Власти этих стран [Бермуды и Ирландия] приняли решения, связанные с политической подоплёкой, не соответствующие международной практике. Ограничения были введены ими без всякого обсуждения. Но это вопрос экономики, поскольку руководству этих стран всё равно придётся снять регистрацию в том случае, если лизингодатель примет соответствующее решение по этому вопросу

– отметил Нерадько.

Также, по его словам, за прошлый год Росавиация провела проверку технического состояния 647 воздушных судов, зарегистрированных в российском реестре, в то время как в отношении почти 600 из них были одобрены сертификаты лётной годности. Что касается остальных, то, как утверждает чиновник, на них также будут выданы сертификаты после прохождения техобслуживания и ремонта.