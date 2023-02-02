В Новосибирской области заявили, что дефицит кадров для ОПК составляет 1,5 тыс. человек

Заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов отметил, что основной дефицит составляют высококвалифицированные рабочие профессии, среди которых операторы станков с числовым программным управлением

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Потребность в кадрах для оборонной промышленности в Новосибирской области составляет 1,5 тыс. человек. Еще более 2,5 тыс. трудоустроены на предприятия ОПК с лета 2022 года, сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов.

"В Новосибирской области мы отчет ведем с августа, когда начали активно работать с этим сектором. Более 2,5 тыс. человек трудоустроено так или иначе при поддержке центра занятости, в том числе и самими соцслужбами. Сегодня годовая потребность - это 1,5 тыс. человек", - сказал он.

По словам Машанова, основной дефицит составляют высококвалифицированные рабочие профессии, среди которых операторы станков с числовым программным управлением для изготовления изделий из металла по чертежам, фрезеровщики, токари высокого разряда. "Есть запрос и на инженеров, потому что объемы увеличиваются, и требуется не только производить продукцию, но и разрабатывать и контролировать процессы", - отметил Машанов.

Новосибирск - один из крупнейших промышленных центров Западной Сибири. В ноябре замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что в области выросло количество компаний, производящих продукцию для нужд армии. Всего в перечень предприятий ОПК было включено 95 предприятий.