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Военное обозрение

Шведская армия заказала новую партию самоходных двухствольных миномётов Grkpbv90 Mjölner

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Источник изображения: topwar.ru

Шведская армия планирует довести количество самоходных минометов до 80 единиц, Министерство обороны страны подписало новый контракт на поставку новой партии 120-мм самоходных минометов Granatkastarpansarbandvagn 90 (Grkpbv90).

Контракт на поставку 20 Grkpbv90 Mjölner (Молот Тора) подписан между компанией BAE Systems и Агентством по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV). Соглашение стоимостью 30 млн. долларов подразумевает поставку всей партии к 2025 году. Производство будет вестись на предприятии BAE Systems Hagglunds в Эрншельдсвике (Швеция).

120-мм самоходный миномет Grkpbv90 (Mjölner - молот Тора) разработан по заказу шведской армии шведскими подразделениями BAE Systems в качестве замены для ранее планировавшихся закупкой 40 автоматизированных 120-мм двухствольных минометных систем AMOS (Финляндия) также на базе БМП CV90. Первые предсерийные машины армия получила в 2019 году.

Самоходный миномет Grkpbv90 Mjölner представляет собой простой двухствольный гладкоствольный миномет со стволами "обычного минометного типа" с противооткатными устройствами и с дульным ручным заряжанием, установленный во вращающейся башне с ручным приводом. Миномет способен вести огонь на дальность до 13 км, мины выстреливаются поочередного с небольшим интервалом. Возимый боезапас - 50 мин. Экипаж четыре человека - командир, механик-водитель и два заряжающих. Расчет при стрельбе находится в боевом отделении в стоячем положении в полный рост.

Grkpbv90 Mjölner - первый самоходный миномет в шведской армии, до этого шведы использовали только буксируемые минометы, в частности, финские 120-мм минометы GRK m/41 образца 1941 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Швеция
Компании
BAE Systems
Проекты
CV-90
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