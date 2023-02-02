"Прогресс МС-23" отправится на МКС в мае

Вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18" на стартовый комплекс космодрома Байконур.

Как сообщили в Роскосмосе, на Байконур отправлены две ракеты-носителя "Союз-2.1а"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-23" отправится на Международную космическую станцию (МКС) в мае текущего года. Об этом сообщили в среду в Роскосмосе.

Как отметили в госкорпорации, на Байконур отправлены две ракеты-носителя "Союз-2.1а". "Одной ракете предстоит в мае 2023 года вывести на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-23", - говорится в сообщении.

Там также добавили, что вторая ракета в сентябре отправит на МКС корабль "Союз МС-24" космонавтами на борту.

Перед "Прогрессом МС-23" на МКС планируется отправить "Прогресс МС-22", запуск которого должен состояться 9 февраля.