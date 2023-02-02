Россия предостерегла Запад от поставок Украине оружия с обедненным ураном

MWM: последствия применения этого оружия для людей сравнимы с участью выживших в Хиросиме

Россия выступила против поставок оружия с обедненным ураном на Украину, пишет MWM. Его воздействие на окружающую среду будет катастрофическим. А последствия для населения сравнимы с участью выживших в Хиросиме, уверяют эксперты, изучавшие применение таких снарядов американцами в Ираке.

Россия решительно предостерегла Запад от поставок оружия с обедненным ураном украинским военным на фоне опасений, что широкий спектр готовящихся к отправке западных танков и бронетехники предназначен как раз для таких боеприпасов. 25 января глава российской делегации на Венских переговорах по военной безопасности и контролю вооружений Константин Гаврилов предупредил: "Нам известно, что на вооружении танка "Леопард-2", равно как и БМП "Брэдли" и "Мардер", имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке. Если западные страны предоставят киевским властям такие боеприпасы для тяжелых боевых машин образца НАТО, российская сторона будет рассматривать этот шаг как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими отсюда последствиями".

Что касается возможных ответов России, то Гаврилов уточнил: "Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закреплённых территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите, что мы вас не предупреждали". Ряд аналитиков сочли это скрытой угрозой ядерного ответа со стороны России.

Обедненный уран считается одним из самых тяжелых элементов на планете и производится из низкоактивных отходов, оставшихся от производства ядерного топлива или боеголовок, — благодаря этому он доступен в больших количествах. Уран используется в броне американских танков M1 "Абрамс", однако техника, предназначенная для украинской армии, комплектоваться ею не будет: ее состав — военная тайна Пентагона.

Помимо брони, обедненный уран широко применяется в противотанковом оружии для большей пробивной силы, включая снаряды танков и других боевых машин. Яркий пример тому — подкалиберный оперенный снаряд M829, который совместим с танками M1 "Абрамс" и "Леопард-2". Его более старые модификации использовались на "Абрамсах" во время войны в Персидском заливе. Такие боеприпасы могут оказаться как нельзя кстати на украинском театре военных действий, поскольку Россия продолжает наращивать передовые возможности бронетехники. Однако потенциальное их воздействие на окружающую среду будет катастрофическим, поскольку выбрасываемые в воздух радиоактивные частицы обедненного урана имеют период полураспада свыше четырех миллиардов лет. Кроме того, пыль может перемещаться на расстояние свыше 40 километров после каждого выстрела и легко попадает в дыхательные пути.

Последствия обстрелов обедненным ураном проявились сполна во время войны вПерсидском заливе, когда командующий британским Королевским флотом Роберт Грин сообщил о "необъяснимом всплеске онкологических заболеваний и врожденных генетических уродств среди иракцев, особенно на юге страны вблизи полей сражений". В секретном докладе ООН, просочившемся в мае 1999 года, делаются аналогичные выводы: "этот тип боеприпасов представляет собой ядерные отходы, и его применение крайне опасно и вредно". В следующем десятилетии во время войны в Ираке особенно мощным бомбардировкам с применением обедненного урана со стороны американских войск подвергся город Фаллуджа. Профессор Крис Басби исследовал 4 800 жителей Фаллуджи и сделал вывод о связи между обстрелами и стремительным ростом заболеваемости раком и врожденными дефектами: "Должно быть, атаки 2004 года сопровождались серьезным мутагенным воздействием".

Фаллуджский доклад с участием 11 экспертов и свыше 700 семей сравнил последствия для населения с участью "выживших в Хиросиме, которые подверглись воздействию ионизирующего излучения от самой бомбы и урана в радиоактивных осадках". Кроме того, было обнаружено, что оружие с обедненным ураном привело к похожим последствиям в Югославии, и оно использовалось для ограниченных ударов силами США в Сирии.

Хотя операцию "Буря в пустыне" Совет Безопасности ООН разрешил, вторжение в Ирак в 2003 году и бомбардировки Сирии и Югославии многие юристы сочли актами агрессии и нарушением международного права. Это лишь усугубило полемику насчет применения обедненного урана в конфликтах и сопутствующего загрязнения. Юридические доводы против поставок оружия с обедненным ураном на Украину, напротив, ограничены, и хотя Россия и считает этнически русские районы Донбасса своей территорией, это не признано на международном уровне, — таким образом применение снарядов с обедненным ураном будет внутренним делом Украины. При этом пока неизвестно, как на применение такого оружия против российского населения или вооруженных сил отреагирует сама Россия.

Примечание: ряд подробностей об атаках с применением обедненного урана в ходе военных кампаний под руководством США взяты из готовящейся к выходу книги исследователя международной безопасности Эй Би Абрамса: "Фальсификация зверств и ее последствия: Как новостные вбросы формируют мировой порядок"