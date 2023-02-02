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Военное обозрение

Франция приняла решение о поставке на Украину РЛС GM200

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Источник изображения: topwar.ru

В ближайшее время Франция передаст Украине радиолокационную систему Ground Master 200 (GM200). Об этом в социальных сетях написал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

Как утверждает глава французского военного ведомства, стоимость системы покроют из специального фонда. В Париже считают, что передача системы поможет Украине наладить противовоздушную оборону на фоне продолжающихся массированных атак российской армии на объекты украинской инфраструктуры.

Ранее Франция передала Украине ракетные установки и системы ПВО Crotale. Кроме того, Франция собирается закупить около 700 зенитных ракет Aster-30 для оснащения систем ПВО SAMP-T, которые также будут поставлены на Украину. Правда, встает вопрос о том, кто будет обслуживать достаточно сложную в эксплуатации технику: украинских военных быстро не подготовить, а курсы продолжительностью в несколько недель вряд ли способны выпускать квалифицированных специалистов в сфере противовоздушной обороны.

Между тем, российское руководство ранее неоднократно предупреждало страны Запада о том, что поставки вооружений и военной техники киевскому режиму способствуют лишь затягиванию конфликта и новым жертвам. Кроме того, иностранная военная техника, попадая на Украину, становится законной целью для ударов российских войск.

Однако Запад, как мы видим, этим предупреждениям не внимает: поставки иностранного вооружения киевскому режиму не только продолжаются, но и становятся все более активными.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Проекты
Aster ЗУР
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