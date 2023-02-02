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Турция против вхождения военных судов в Черное море

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Совместная п/к М. Чавушоглу и Й. Столтенберга
Совместная п/к М. Чавушоглу и Й. Столтенберга.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара беспрекословно выполняет требования Конвенции Монтрё, не поддерживает разрастания войн в регионе и вхождения новых военных судов в Черное море. Об этом он рассказал агентству Aнадолу.

Глава турецкого МИД напомнил, что у Анкары хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной. Турция, по его словам, всегда выступала за урегулирование конфликта. "Мы не поддержали санкции. Однако, конечно же, отвергаем войну, неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтрё. И даже пошли еще дальше, призвав в качестве члена НАТО, к диалогу с Москвой", — заметил Чавушоглу.

Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в 21 день. В чрезвычайных ситуациях Анкара имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.

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Страны
Россия
Турция
Украина
Проекты
NATO
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