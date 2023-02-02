В Польше заявили, что передача Украине F-16 была бы сложной задачей

Это связано с длительностью сроков обучения

ВАРШАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Потенциальная передача Украине истребителей F-16 была бы сложной задачей из-за длительных сроков обучения. Об этом заявил в среду в эфире Польского телевидения заместитель министра обороны Марчин Очепа.

"Это не автоматы, которые можно просто дать кому-то в руки", - сказал он.

Отвечая на вопрос, сколько длится обучение на F-16, Очепа сказал, что этот процесс занимает "много месяцев". "Если сократить, то, думаю, может быть, шесть месяцев. Но это в очень срочном режиме. В нормальном режиме это значительно дольше. Кроме того, нужна инфраструктура, логистика. Из-за всего этого эта операция была бы сложной", - отметил он.

Как подчеркнул представитель польского оборонного ведомства, на данный момент вопрос передачи Украине F-16 не обсуждается. "Политического решения нет, и нечего комментировать", - констатировал он.

В понедельник президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Во вторник заместитель министра обороны Польши Войчех Скуркевич сообщил, что тема возможной передачи истребителей F-16 ВВС Польши Украине не является предметом какого-либо обсуждения на официальном уровне. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также подчеркнул, что королевство считает нецелесообразным поставлять Киеву истребители в настоящее время. В последние дни канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.