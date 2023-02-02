Украина получит до 140 западных танков в рамках первой волны помощи

ЦАМТО, 1 февраля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил 31 января, что в рамках первой волны помощи Киев получит 120-140 танков западных моделей, передает "РИА Новости".

"В рамках первой волны предоставления танков вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 ед. танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc", – заявил он во время брифинга, видео которого опубликовано на странице МИД Украины в социальной сети Facebook.

Также Д.Кулеба заявил, что на данный момент танковая коалиция насчитывает 12 стран, однако отметил, что сейчас еще рано называть все страны и их практические вклады, поскольку некоторые государства еще должны утвердить формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами.

По словам главы МИД Украины, Киев продолжает работать над расширением состава участников танковой коалиции и увеличением количества танков, которые участники готовы предоставить Киеву, отмечает "РИА Новости".