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ЦАМТО

Украина получит до 140 западных танков в рамках первой волны помощи

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Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

ЦАМТО, 1 февраля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил 31 января, что в рамках первой волны помощи Киев получит 120-140 танков западных моделей, передает "РИА Новости".

"В рамках первой волны предоставления танков вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 ед. танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc", – заявил он во время брифинга, видео которого опубликовано на странице МИД Украины в социальной сети Facebook.

Также Д.Кулеба заявил, что на данный момент танковая коалиция насчитывает 12 стран, однако отметил, что сейчас еще рано называть все страны и их практические вклады, поскольку некоторые государства еще должны утвердить формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами.

По словам главы МИД Украины, Киев продолжает работать над расширением состава участников танковой коалиции и увеличением количества танков, которые участники готовы предоставить Киеву, отмечает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
M1 Abrams
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1 комментарий
№1
02.02.2023 10:17
какая  то  несвоевременная  статейка! Леклерк  никто не  обещал и даже  планов  нету, а Абрамсы  не  раньше  конца  лета и то  под  вопросом. Кто это  пишет  и откуда  инфа-  не  понятно. Самое  реальное  это получение РТ-91 от поляков и сколько то  насобирают по всем  странам Леопардов. Поэтому в  сумме  и будут 150шт и то весной  или  к  лету, но частями. Очень сочувствую ВСУ в этой радости! Как  разномастную технику  применять, кого  ей  комплектовать, как ремонтировать, где  брать спецов и запчасти? Не знаю за РТ-91, тем более, что там  польских  комплектующих  мало, но  техника  польского производства  никогда  не радовала  эксплуатантов)
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