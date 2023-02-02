Литва намерена приобрести РЛС для ВС Украины

ЦАМТО, 1 февраля. В Литве продолжается сбор средств на закупку вооружений для ВС Украины.

Представляющий интернет телевидение "Laisves TV" литовский журналист Андрюс Тапинас, ранее инициировавший сбор средств на покупку для ВСУ БЛА "Байрактар TB2" и систем противодействия БЛА, совместно с организациями Blue/Yellow, 1K fondas, Stiprus kartu и национальным радио и телевидением Литвы объявил о намерении поставить ВСУ новые многофункциональные тактические РЛС израильского производства.

В рамках кампании под названием "RADAROM!" планируется собрать не менее 5 млн. евро, на которые для ВСУ будут закуплены пять РЛС. Инициативу на своей странице в Twitter поддержал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Как заявлено, закупаемые РЛС предназначены для наблюдения за воздушным пространством вокруг стратегически важных объектов Украины, включая электростанции, водонапорные башни и т.д. На текущий момент на закупку собрано около 2 млн. евро.

Пока не известно, какая израильская компания готова поставить ВС Украины свои радиолокационные станции и как к этому относится правительство Израиля. На текущий момент основными разработчиками соответствующих РЛС в Израиле являются компании Rada, Elta, ARTsys360 и Elbit Systems. Кто из производителей готов поддаться на провокацию (а это именно провокация с литовской стороны с учетом того, что Израиль воздерживается от поставок вооружений ВСУ) станет известно в ближайшее время.