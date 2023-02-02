Минобороны Польши закупает у США дополнительную партию ПТРК Javelin

ЦАМТО, 1 февраля. Польша закупает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы FGM-148F Javelin. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Сегодня (31 января) было подписано соглашение по поставке дополнительных пусковых установок и противотанковых управляемых ракет Javelin для Войска польского. Солдаты получат дополнительные пусковые установки, ракеты, а также логистический и учебный пакеты", – написал М.Блащак в Twitter.

Он не уточнил, какое количество комплексов Javelin и боеприпасов к нему будет закуплено дополнительно.

В мае 2020 года Польша подписала соглашение о покупке в США противотанковых ракетных комплексов FGM-148F Javelin. В соглашении речь шла о 60 пусковых установках и 180 противотанковых управляемых ракетах FGM-148F Javelin вместе с пакетом обучения и логистики, напоминает агентство.